Lørdag starter med tørvejr og slutter med regn og blæst

Lørdag starter med tørvejr, et solstrejf og meget lidt vind - men sådan slutter dagen ikke.

Allerede lidt op af lørdag formiddag vender vejret rundt og skifter fra tørvejr til regnvejr, og det vil igen blive en dag ligesom de seneste 14 dage i marts.

Vinden vil komme op fra sydvest, og den vil trække et regnvejr med sig til Fyn.

- Det bliver dagens regnvejr. Hver dag har sit regnvejr lige nu. Det har vi i hvert fald kunnet sige i et stykke tid nu, konstaterer TV 2 Vejrets Per Christiansen.

Regnen er allerede nået langt klokken 16. Foto: TV 2 VEJRET

Risiko for slud

Den kolde vind trækker et regnvejr ind over det fynske, og temperaturerne kommer til at falde med tre grader i løbet af eftermiddagen. Så det går fra at være syv graders varme til at blive tre grader.

Men ikke nok med det, så er der også risiko for, at der er slud i regnen.

I løbet af lørdag aften vil det igen blæse op i det fynske, og det kan give en meget kraftig blæst. Den vil fortsætte natten til søndag, som også bliver med regn og et kraftigt blæsevejr- dog bare hele dagen.

Marts nærmer sig rekord

Det meget våde vejr de første 15 dage af marts er helt usædvanligt. Normalt falder der i løbet af 31 dage i marts dage 46 millimeter regn, men med de 85,1 millimeter, der allerede er faldet, er det allerede langt over normalen.

Det skriver TV 2 Vejret.

Den vådeste marts i dansk vejrhistorie var i 1978, hvor der samlet set faldt præcis 100 millimeter regn.

Med udsigt til næsten 10 millimeter alene det kommende døgn, skal der blot falde i omegnen af fem millimeter resten af måneden, før marts 2019 bliver den vådeste marts, der er registreret.

Foråret kommer snart

Hvis vi skal finde lidt positivt at glæde os til i alt det grå og våde vejr, så skal vi vende blikket mod næste uge.

Ifølge TV 2 Vejrets prognoser ser ser det ud som om, at vejrguderne mener, at vi har fået rigeligt med vand fra himlen i marts.

Alt tyder nemlig på, at der tirsdag og onsdag i næste uge vil komme en del sol og tørvejr. Faktisk bliver luften også noget lunere i det fynske, og man kan begynde at se, at det faktisk er forår.

Se hele lørdagens vejrudsigt her under: