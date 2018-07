Lørdagstrafik med afspærringer og omkørsler i Odense

På lørdag afsluttes VM i multisport. Det betyder at tusindvis af mennesker er samlet til fest og fejring, men også at trafikken påvirkes massivt i Odense.

Lørdag afslutter mere end 3.000 atleter deres dyst i en af de største sportsbegivenheder på Fyn nogensinde. Nemlig verdensmesterskabet i triatlon.

Dagen byder på fest og farver, men også trafikale udfordringer.

Eventet starter klokken syv, hvor der svømmes tre km i Odense Havn. Derefter går cykelruten ud af Odense nordpå mod Otterup og videre rundt i en sløjfe og tilbage til Odense igen. Ruten er i alt 60 kilometer, som skal gennemkøres to gange. Sidste atlet forventes af være færdig på cykelruten omkring klokken 15.00.

Sidste udfordring er 30 kilometer løb i Odense C ud langs åen.

Fyns Politi oplyser, at der kan forventes trafikale udfordringer i Odense C og på Nordfyn, hvorfor de beder folk om at orientere sig på trafikinfo her, hvis man skal ud at køre i Otterup området lørdag mellem klokken 06.00 og klokken 15.00. Politiet oplyser, at der vil blive løbet frem til omkring klokken 20.00.

På Odins Bro vil der kun være et spor farbart i hver retning, hvilket kan give flaskehals kø. Politiet opfordrer til, at bilister finder alternative veje syd og vest om Odense og ikke igennem Odense C.

Ruten går igennem Otterup, hvor der forventes forsinkelser i trafikken. Bor man på ruten og skal ud at køre, er det en god idé at flytte bilen hen til et området, hvorfra man kan køre ud. Ruten er totalt afspærret for trafik. Der er etableret overgange, hvor Politihjemmeværnet leder trafikken igennem ruten.

Sure miner

I sidste weekend gav de trafikale gener flere kommentarer og sure miner. Årsagen til de negative kommentater har eventdirektøren for Multisport Festivalen Jacob Sonne-Schmidt en nartulig forklaring på.

- Vi havde valgt at køre et event i rush hour - fredag eftermiddag, og fik ikke fik skiltet tilpas. Vi fik simpelthen ikke informeret ordentligt om, hvor der blev lukket af.

Så nu kan beboer og publikum se frem til bedre information.

- Vi har forbedret skiltningen. Vi har inddraget flere nyhedsmedier. Men Odense er i forvejen en by, der er svær at komme rundt i med alt det vejarbejde, så helt nemt bliver det nok ikke, siger Jacob Sonne-Schmidt.

Selvom Odense har sine udfordringer med vejarbejde, mener direktøren, at byen er perfekt til at huse et verdensmesterskab i Triatlon.

Og for de folk, der ikke går op i verdensmesterskabet i Triatlon, melder Jacob Sonne-Schmidt klart ud:

- Vi kommer til at være en 'pain i the ass' for folk, der ikke kan lide Triatlon. Vi prøver selvfølgelig at gøre vores bedste med et smil, men der er visse udfordringer, som afspærringerne medfører, når så stort et evnet afholdes.

Jacob Sonne-Schmidt opfordrer alle til at kommet og se verdensmesterskabet i Triatlon uanset deres kendskab til sporten.

- Alle kan og burde være en del af festen. Selvom man ikke har en interesse i sporten, får man det ved at deltage på den ene eller anden måde.

Veje og busruter er lukker - få overblikket her

VM i multisport betyder at flere veje er lukket. Du kan se alle veje, der er afspærret her.

Afviklingen vil også påvirke bustrafikken. Du kan se hvilke her.