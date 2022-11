Ikke godkendt: Afviste den sikreste løsning på udskældt vejkryds i Nyborg

Ikke godkendt.

Sådan står der i referatet fra et teknik- og miljøudvalgsmøde tilbage i juni, hvor udvalget skulle diskutere mulighederne for at gøre krydset mellem Svendborglandevej og Langæblevej mere sikkert.

Punktet blev ikke godkendt, selvom der blev fremlagt en rapport udarbejdet af ingeniørfirmaet Cowi, hvor der står sort på hvidt, at der er flere farlige aspekter ved krydset.

Rapporten blev bestilt, fordi kommunen havde fået flere henvendelser fra borgere. Senere i efteråret skrev 512 personer under på, at de ønsker at krydset forbedres.

- Vi ved godt, at krydset er farligt, siger Søren Svendsen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Trods bevidstheden om fare, er punktet alligevel ikke taget med til kommunens budgetforhandlinger.

- Jeg kan simpelthen ikke huske, hvorfor vi ikke tager den videre, forklarer rådmanden.

Flere sikre løsninger

I den bestilte rapport fremgår det, at der er flere løsninger, der kan være gavnlige for sikkerheden i krydset. Den sikreste løsning er en rundkørsel og derefter en venstresvingsbane.

Men de forslag er Søren Svendsen ikke helt enig i.

- Jeg er ikke enig, men det er for min egen regning. Det er jeg ikke, fordi med en rundkørsel skal vi have voldsom tung trafik helt ned i nul fart, og så skal man op og bakse op ad bakke lige efter igen, siger han.

Synes du også det efter at have læst Cowi-rapporten, hvor der står, at krydset er farligt, og den sikreste løsning er en rundkørsel, netop fordi den sikrer, at folk kommer helt ned i hastighed?

- Ja, jeg synes en venstresvingsbane er den bedste løsning, siger Søren Svendsen.

Alligevel bliver både forslaget om rundkørsel og forslaget om venstresving parkeret efter udvalgsmødet. I stedet bliver der i referatet lagt op til, at det skal undersøges, om der kan komme en hastighedsnedsættelse fra 80 kilometer i timen til 60 kilometer i timen på strækningen.

Og det kan ifølge Winnie Hansen, der er fagkoordinator for trafiksikkerhed ved Vejdirektoratet, godt hjælpe en smule.

- Hvis man ikke gør andet end at sætte skilte op, får man en generel hastighedsnedsættelse på strækningen, men den bliver næppe på 20 kilometer i timen.

- Det hjælper dog altid på antallet af ulykker, at man nedsætter hastigheden, forklarer hun.

Langsom behandlingstid

Men undersøgelsen om nedsættelse af hastighed er ikke blevet sat i værk af Trafik- og Miljøudvalget, selvom man i juni besluttede at undersøge muligheden.

I stedet skulle de samme borgere, som tidligere havde henvendt sig, fem måneder senere aflevere 512 underskrifter direkte til borgmesteren. Men det kan borgmester Kenneth Muhs (V) ikke se problemet i.

Synes du ikke, det er for dårligt, at borgere først bliver hørt, når de indsamler 500 underskrifter, efter de har henvendt sig flere gange til Teknik- og Miljøudvalget, der er blevet fremlagt en rapport om krydset, og der har været mange ulykker?

- Det der gør, at der skal laves en hastighedsnedsættelse, det er, om der rent faktisk er brug for det.

I Cowi-rapporten står der, at krydset er udformet farligt. Så det er der vel allerede belæg for. Synes du så ikke, det er for lang tid at vente fem måneder på, at undersøgelsen overhovedet bliver sat i gang?

- Man kan jo altid have en holdning til, om det er lang tid siden. Men nu er det sådan, at de kom forbi med underskrifter, og vi sætter os ind og kigger på det nu, siger Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune.

Venstresvingsgruppen, der har stået for at indsamle underskrifterne, sendte deres første henvendelse til kommunen i september 2021.

Efterfølgende har TV 2 Fyn sat sig for at undersøge, hvor på Fyn de farligste veje er. Flere end 100 har allerede henvendt sig og fået registreret vejen på vores kort.