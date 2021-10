Havvindmøller deler vandene: "Massakre" eller klimapolitik?

Også Berit Schaldemose fra Socialdemokratiet er fortaler.

- Jeg er klart for. Vi har simpelthen en forpligtelse til at komme videre med det. Det er, som om at hver gang vi snakker tiltag i Assens Kommune, så er det sådan, at det ikke skal være hos os selv, men altid hos de andre, siger hun.

Det forventes, at der næste år vil være en høring om projektet. Energistyrelsen står for den endelige godkendelse af projektet.

Løst eller KVast

Fordi fronterne har været trukket så skarpt op i sagen i flere år, var fire lokalpolitikere fra Assens Kommune inviteret med i eksperimentet Løst eller KVast.

Der var tale om politikerne Dan Gørtz (V), Berit Schaldemose (S), Lars Kolling (DF) og Poul Poulsen (Rad. V.)

Her skulle de forsøge at finde ud af, om de kunne finde en måde at samarbejde om den grønne energi.

I toppen af artiklen kan du se, hvordan det gik.

Man kan se flere afsnit af Løst eller KVast på tv2fyn.dk/kvast.

Hele forhandlingen mellem de fire politikere kan ses herunder.