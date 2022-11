Politikere blev overraskende enige i tv-program: Nu bliver løsningen til virkelighed på Ærø

Årelangt politisk problem

I mere end 15 år har problemstillingen om balancen mellem antallet af tomme huse og salg af boliger som fritidshuse været på den politiske dagsorden.

Tilbage i 2016 havde man så store problemer med at sælge boliger på øen, at den daværende kommunalbestyrelse besluttede at gøre det muligt at sælge alle huse, på nær dem i den gamle bydel i Ærøskøbing, som fritidshuse.

Konkret besluttede politikerne, at man ikke ville håndhæve reglerne de steder, hvor der er krav om, at huse skal være helårshuse. Men det fik den konsekvens, at mange huse i stedet blev solgt som fritidshuse, og dermed gjorde det svært for tilflyttere at finde en helårsbolig.

- Der er jo sket det, at boligsituationen har ændret sig, så der nu er få huse til salg, og erhvervslivet begyndte at råbe op, fordi de ikke kunne finde huse til deres medarbejdere, siger Leo Holm.

Modne til en løsning

Flere og flere har de seneste år søgt helårsbolig på Ærø uden held, og det betød, at de fire politikere, Leo Holm, Inga Blom Thomas, Jens Weiss og Lennart Mogensen, var mere modne til at flytte sig fra deres tidligere standpunkter, da de trådte ind i den sorte Løst eller KVast-boks.

- Det er en nødvendighed, hvis vi som samfund skal udvikle os, og hvis vi skal have folk til at flytte hertil, skal der også være nogle rammer for det. Det var også derfor, jeg gav mig, siger Leo Holm.