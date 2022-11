Et år efter kommunalvalget: Sådan er det gået med politikernes løsninger

De seneste mange uger har folketingsvalget været på de flestes læber, men for bare ét år siden var det kommunalvalget, som var i fokus.

Den 16. november var det præcis 365 dage siden, at kommunalpolitikerne fandt ud af, om de var inde eller ude. Og dermed er der også gået et år, siden fire lokalpolitikere fra hver fynsk kommune deltog i TV 2 Fyns eksperiment Løst eller KVast.

- Det var en god øvelse i samarbejde og en måde hurtigt at komme frem til et fælles mål, siger Regitze Tilma, som blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Middelfart Kommune for Venstre.

På 20 minutter skulle fire politikere på tværs af partier komme frem til en løsning på et konkret problem fra deres kommune.

I otte ud af ti fynske kommuner fandt politikerne frem til en løsning på problemer i blandt andet ældreplejen og i kampen for den grønne omstilling.

Få løsninger implementeret

Men hvordan er det så gået i de kommuner, hvor de rent faktisk kom frem til en løsning på det konkrete problem?