Efter brand ved skole: Lokal mand sigtet for brandstiftelse

En 45-årig mand fra Hjallelse er blevet sigtet for at stå bag tre brande ved Dalum Landbrugsskole. 31. oktober offentliggjorde politiet videovervågning fra skolen, og det førte politiet til den nu sigtede mand.

- Efter vi offentliggjorde videoen og flere medier bragte den, så fik vi en del henvendelser fra folk i lokalområdet, som ledte os frem til ham siger Jack Liedecke, der er vicepolitikommissær ved Fyns Politi.

Allerede fredag den 1. oktober kunne politiet anholde manden og sigte ham for brandstiftelse. Anklagemyndigheden vurderede dog, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle den 45-årige. Derfor blev han løsladt efter en afhøring.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvordan manden forholder sig til sigtelserne.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til hans forklaring. Efterforskningen er ikke helt afsluttet endnu. Vi mangler stadig at afhøre nogle vidner, siger Jack Liedecke til TV 2/Fyn.

Alle tre brande skete natten til den 26. oktober. Først blev brandvæsnet kaldt ud til en brand i et skur ved landbrugsskolen klokken 00.28. Senere samme nat måtte man rykke ud til to brændende containere tæt på skolen.