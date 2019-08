Lokalbiograf lokker gæster med romlinger og kakao

Denne uge står i kortfilmenes tegn på hele Fyn. Odense Film Festival er nemlig ikke kun for biografgængere i Odense.

Under projektet "Film for alle" transmitterer Odense Film Festival kortfilm direkte ud til lokale fynske biografer, blandt andet Haarby Bio.

Tirsdag kunne filmnørder fra Haarby komme helt gratis i biografen og se forskellige kortfilm, der blev sendt direkte fra biograferne i Odense. Et direkte streamingssignal fra Odense blev sendt til de lokale biografer, hvor der også var præsentationer af de forskellige film og Q&A's.

- Vi har rullet den røde løber ud og tændt fakler. Og så byder vi alle gæster på kaffe, kakao og "romlinger" - små snack-romkugler fra Haarby Bageren, fortæller Erik Roskjær, der er formand for Foreningen, der driver Haarby Bio.

Streamingen begyndte første gang klokken 15. Dagens fire streaminger varer cirka to timer, og under hver streaming vises mellem fem og otte kortfilm. En af dem, der havde fundet vej til biografsalen i Haarby var glad for arrangementet.

- Jeg synes, at det er spændende at se, hvad alle de unge mennesker får lavet. De er så dygtige, synes jeg, siger Elise Hviid fra Haarby smilende til TV 2/Fyn.

Hun har tidligere set kortfilm i Glamsbjerg, men hun er glad for, at det nu er kommet til Haarby.

Kortfilm i fynske biografer Her kan du få et overblik over, hvor du kan se kortfilm fra Odense Film Festival: Kerteminde Kino

Ringe Bio

Helios Teatret i Faaborg

Assens Bio

Haarby Bio Filmfestivalen Svend sender også kortfilm i Spejlsalen i Borgerforeningen i Svendborg. Derudover bliver der for første gang i år også streamet kortfilm i Aalborg, København og Aarhus. ​​​​​

Film til hele Fyn

I håbet om at nå ud til flere mennesker på Fyn streamer Odense Film Festival kortfilm til en række fynske biografer.

- Det er vigtigt for os at have et godt samarbejde på tværs af Fyn med biograferne. Det er jo dem og deres publikum, som måske kommer ind til festivalen, siger Signe Kirstine Andersen, der er presseansvarlig for Odense Film Festival.

Ifølge Signe Kirstine Andersen fungerer streamingen i de lokale biografer rigtig godt. Det får de lokale til at bakke op om deres biografer og deltage i de små biografforeninger. Og det er også en af årsagerne til, at den røde løber i dag er rullet ud i Haarby.

- Vi gør det her for at skabe en event. Det kan være, det giver medlemmer til vores forening, siger Erik Roskjær til TV 2/Fyn.

Erik Roskjær har allerede inviteret den lokale efterskole i Haarby, og regner med, at der kommer mange gæster forbi den lille biograf i dag.

