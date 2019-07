99 procent sikker: Lokalbrugs i Nørreby genopstår

I 122 år havde der været brugs i Nørreby, inden den lukkede i marts. Det ville en masse lokale ildsjæle ikke finde sig i, så de gik i gang med en plan om, at den skulle genopstå inden året var omme. Det er nu lykkedes.

En lokal arbejdsgruppe med David Lorentzen i spidsen har sat sig for, at indbyggerne i Nørreby igen skal kunne handle lokalt, når de køber ind til aftensmaden - og det mål er nu med 99 procents sikkerhed nået.

Jeg er mega glad for, at den åbner igen. Jeg synes det er fucking - undskyld - upraktisk at skulle køre til Bogense hver gang man skal handle eller tanke Mateusz Slupicke, tjener

- Jeg tror, at en af de primære årsager til at det her er lykkedes, er, at vi har grebet det an som en virksomhedsstiftelse. Fra starten af har vi kun villet gennemføre, hvis det kan hænge sammen økonomisk, som en virksomhed helt uden støtte, siger David Lorentzen.

Læs også Butiksdød: Ildsjæle i Nørreby har fat i noget af det rigtige, siger ekspert

- En anden årsag er, at lige pludselig er det virkelighed. Skolen er væk og så købmanden. Så er man jo røget ud over kanten allerede. Så er der mange, der har tænkt; Ok, vi bliver nødt til at gøre noget og bakke op om det her, siger David Lorentzen.

Nykredit er den ene procent

Den lokale arbejdsgruppe har lavet et anpartsselskab og kunne i går meddele, at de med 99 procents sikkerhed kan overtage den gamle brugs bygninger inden udgangen af juli.

Den sidste procent, der mangler før det bliver stensikkert, at brugsen bliver en realitet, afhænger ifølge David Lorentzen kun af Nykredit.

- Det er ikke 100% sikkert, fordi der skal foretages en endelig kreditvurdering af Nørreby Butikshus ApS. Den kan de ikke tage, før det er en realitet. Alle signaler fra nykredit er, at det skal nok gå igennem. Men der er jo en lille risiko for, at nogen siger nej - så har vi en udfordring, og så er vi ikke i hus endnu, siger David Lorentzen.

Læs også 12 kilometer til nærmeste butik: Ildsjæle vil have købmand til Nørreby

Ambitionen er, at der skal etableres en Let-køb købmand i butikkerne, og benzinanlægget ved siden af er også en del af aftalen. Næste borgermøde er i august, men alle borgere, der er interesseret kan få svar på spørgsmål henover sommeren, og alt hjælp er velkommen.

- Vi holdt borgermøde 4. april og fik tilsagn om anparter. Alle de tilsagn og forhåbentlig flere til, har vi brug for, så vi har kapital til at renovere bygnmingerne. Derudover har vi også brug for helt lokal hjælp, som at hive tapet ned, spartle og male, og håndværkere eller aftensmad til det arbejdende folk. Alt hvad vi kan få hjælp til har vi brug for - der er plads til alle, siger David Lorentzen.

Fucking upraktisk

Opbakningen er ikke svær at spore i Nørreby onsdag eftermiddag.

- Jeg er mega glad for, at den åbner igen. Jeg synes det er fucking - undskyld - upraktisk at skulle køre til Bogense hver gang man skal handle eller tanke, siger Mateusz Slupicke.

Selv børnene i Nørreby har også lagt mærke til, at brugsen har manglet.

- Vi plejer at gå i brugsen og spise is om sommeren. Det er tit ungerne spørger, om ikke vi skal gå i brugsen - men der er jo ikke noget at gå ind i, siger Maria Nielsen, med hendes datter Mie Maja Nielsen i hånden.

Den gode nyhed til borgerne i Nørreby kommer dog med et ansvar, som de fleste godt er klar over.

- Jeg har også været lidt skeptisk om projektet til at starte med, for det gik jo galt sidst, og det kan godt ske igen. Der skal noget mere støtte til fra de nærliggende byer også. Det er ikke nok med de få her i byen, siger Anton Landtved Christensen.

Men selvom der ikke engang er gået et år siden den drejede nøglen om, så er der opbakning og optimisme blandt de borgere, som TV 2/Fyn mødte onsdag eftermiddag.

- Jeg tror på det, fordi jeg var med til borgermødet og folk er meget engagerede. Der er så mange herude, der gerne vil hjælpe på den ene eller den anden måde, og det tror jeg, der skal til. Og at folk husker at handle lidt mere herude, siger Tanja Dinesen.

Social kompetence er vigtig i en købmand

Med den lukkede butik frisk i erindringen, så kræver det noget særligt af en ny købmand, at få det til at lykkes i Nørreby. Men købmanden er ikke fundet endnu.

Læs også 122 år gammel brugs døde: Nu kan den genopstå allerede i år

- Det skal bare være en blændende dygtig købmand, der har forståelse for, at der er pokkers til forskel på at drive en butik med 6 eller 60 millioner. Der skal være benhårdt fokus på udgifter og det gode købmandsskab samt at lære lokalsamfundet at kende. Det er vigtigt at huske Birthes 40 års fødselsdag eller Kurts jubilæum. Købmanden skal have mindst lige så store sociale kompetencer, som købmandskompetencer for at drive den succesfuldt, siger David Lorentzen.

Men butikken kommer altså - med 99 procents sikkerhed.

- Jeg har tidligere været citeret for, at vi havde en brugs inden årets udgang. Jeg tror på det og vi skal nok knokle for det. Der er massiv opbakning i lokalsamfundet, siger David Lorentzen.