Lokale bands skal kæmpe om plads på Tinderbox

Upcoming bands kan vinde muligheden for at spille på dette års Tinderbox Festival i Tusindårsskoven. Den 10. april afholdes den første Band Battle på Musikhuset Posten.

I april kan tre upcoming bands vinde muligheden for at spille på dette års Tinderbox Festival i Tusindårsskoven. Det sker ved tre Band Battles, som Tinderbox arrangerer i samarbejde med TV 2/Fyn.

Hver Band Battle har således et vinderband, der vinder æren af at optræde på festivalen på lige fod med de internationale stjerner.

Ved Tinderbox 2017 var det Holmens Hustlers, A Man From Jupiter og Grusom der fik mulighed for at give koncert under Tinderbox.

Tilmeldingen er lukket, og nu er det op til de tre spillesteder Kansas City, Studenterhus Odense og Musikhuset Posten at udvælge kandidater til hver finaleaften.

Den 10. april afholdes den første Band Battle på Musikhuset Posten, Morten Østlund, spillestedsleder på Musikhuset Posten, fortæller her, hvad han leder efter ved de deltagende bands.

- Jeg kikker efter originalitet, gode tekster, fængende melodier og en sammenhæng på alle de tre elementer, siger Morten Østlund.

07:07 Morten Østlund. spillestedsleder på Musikhuset Posten, fortæller her, hvad han leder efter ved de deltagende bands. Luk video