En gammel hemmelighed: Lokale dykkere har kendt til flyvrag i årevis 

Tidligt søndag morgen fik Søværnet et tip fra en dykker, som havde opdaget, hvad der lignede vraget af et bombefly fra Anden Verdenskrig. Der skulle ifølge dykkeren også ligge usprængte bomber omkring vraget, og derfor udsendte Søværnet et midlertidigt forbud mod at dykke, fiske, sejle, arbejde eller kaste anker i området.

Men vraget, som er fundet ud for Gulstav ved Bagenkop på Sydlangeland, har været kendt blandt fynske fritidsdykkere i årevis. Det siger flere fritidsdykkere, som TV 2/Fyn har talt med søndag.

Én af dem er Michael Skovgaard Rasmussen fra Strib. Han påstår, at han dykkede på det pågældende vrag første gang for omkring 15 år siden.

- Vraget matcher den position, som Søværnet har opgivet i dag. For 15-20 år siden kom nogle fiskere, vi kendte, i havn i Bagenkop. De fortalte os, at de havde fået en flyvinge i trawlet og havde en position, som de gav til os, forklarer Michael Skovgaard Rasmussen, der har mere end 25 års erfaring som dykker og dykkerinstruktør.

Opdagede et bombefly på havbunden

Michael Skovgaard Rasmussen forklarer, at han sammen med fire-fem venner sejlede ud for at undersøge den position, som fiskerne havde givet dem.

- Vi sejlede ud og dykkede ned på vraget, hvor vi opdagede, at det var en bombemaskine. Vi kunne se, at det var en amerikansk B-24 bombemaskine, for når man viskede på brændstoftankene, kom navnet frem, siger han.

Men det strider imod det, som Søværnet har oplyst. Dykkeren, som tippede om vraget, mente nemlig, at der var tale om et britisk Lancaster-fly, skrev Ritzau tidligere søndag.

Alligevel er Michael Skovgaard Rasmussen sikker på, at der er tale om det flyvrag, som han dykkede på for flere år siden.

- Positionen ligger jo lige oven i vores position, så jeg er meget sikker på, at det er det samme vrag, siger han.

Holdt hemmeligt i årevis

TV 2/Fyn har søndag været i kontakt med flere fynske fritidsdykkere, der alle påstår at have kendt til vraget - og de mange usprængte bomber - i årevis. Men kun Michael Skovgaard Rasmussen har indvilliget i at fortælle om vraget.

Vraget er fundet ud for Langelands sydlige spids, som på kortet er markeret med en hvid prik. Foto: Søværnet

- Jamen det er jo, fordi når vi støder ind i den slags som dykkere, så holder vi det tæt på os selv, for vi er godt er klar over, at mange ting forsvinder fra vrag, og der er også nogle, som ødelægger vragene, når de forsøger at komme ind og finde ting, forklarer Michael Skovgaard Rasmussen og fortsætter:

- Søværnet har jo givet positionen på vraget nu, så derfor vil alle dykkere på Fyn bevæge sig derned, så snart Søværnet er væk igen. Så bliver der myrekrig, fordi der er kommet et nyt vrag. Så derfor kan jeg lige så godt fortælle historien, nu hvor vraget er blevet kendt. For historien er jo spændende, siger han.

Fortalte politiet om vraget

Nu er dykkernes hemmelighed blevet brudt, og koordinaterne ligger frit tilgængeligt for alle på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Men faktisk kunne hemmeligheden have været afsløret for mange år siden, siger Michael Skovgaard Rasmussen.

Ved et dyk på vraget hævede Michael Skovgaard Rasmussen sammen med andre dykkere et maskingevær. Registreringsnummeret på maskingeværet er identisk med nummeret på det maskingevær, som man ved fra amerikansk side var ombord på det B-24 bombefly, som styrtede ned ud for Keldsnor den 20. juni 1944. Foto: Michael Skovgaard Rasmussen

- Jeg forsøgte engang at ringe til politiet for at fortælle, at vi havde fundet et vrag med bomber, men jeg blev sendt lidt rundt i systemet og blev til sidst bedt om at sende en mail. Jeg tror aldrig, jeg kom til at sende den mail, for jeg tænkte, at hvis de ikke var mere interesserede, jamen så, mindes han.

I stedet har Michael Skovgaard Rasmussen i flere år været en del af en lille gruppe fritidsdykkere, som har dykket på det hemmeligholdte vrag - det vrag, som han mener i dag er blevet offentligt kendt.

Bombefly på vej hjem fra Tyskland

I årenes løb har han brugt timevis på at klarlægge vragets historie, forklarer han.

- Historien gik jo, at to fly stødte sammen den 20. juni 1944 under formationsflyvning, hvor det ene fly pludselig ændrer formation og skærer kroppen over på det andet fly, siger han, mens han bladrer i en bog, som han mener beviser hans påstand.

På side 163 i bogen “En dråbe i havet: Langeland under 2. Verdenskrig” af Bent Andersen, finder han svaret:

- Den 20. juni 1944 gennemførtes et dagangreb på Politz, og under overflyvningen blev formationen beskudt af det tyske flakbatteri ved Kjeldsnor. Piloten på Convair B-24J nr. 42100351 fra 565. Squadron, 389. Bomber Group mistede herunder kontrollen med flyet, som ændrede retning og kolliderede med et andet fly i formationen (Convair B-24H nr. 4295144 fra 565. Squadron, 389. Bomber Group), står der i bogen, som er udgivet af Rudkøbing Byhistoriske Arkiv i 1994.

Uddrag fra bogen "En dråbe i havet: Langeland under 2. Verdenskrig" af Bent Andersen med flere. Bogen er udgivet i 1994 af Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Et amerikansk B-24 bombefly, som er styrtet ned ud for Langelands sydligste punkt.

Ifølge bogen, som Michael Skovgaard Rasmussen har læst i mange gange, var der ti amerikanske soldater ombord på hver af de to amerikanske maskiner. Kun tre af mændene overlevede styrtet.

Det andet fly er angiveligt styrtet ned i retning mod Lolland, men det er såvidt vides aldrig fundet, siger Michael Skovgaard Rasmussen. Eller også er der bare ingen, som har brudt den hemmelighed endnu.