Lokale fagforeninger banket på plads: Lockout-fodbold er i orden

Ifølge FOA har det aldrig været FOA's opgave gå ind i, hvordan foreninger passer børn.

Først kunne børn i Nyborg se frem til at kunne blive passet på en fodboldskole i skoletiden, hvis der skulle komme en lockout.

Et fælles brev fra Dansk Sygeplejeråd, 3F Østfyn, FOA og Pædagogmedhjælpernes Fagforening fik dog den ene af arrangørerne, Nyborg GIF, til at trække sig. Det viser sig dog nu, at det var unødvendigt.

Ifølge Dennis Kristensen, formand i FOA, har det aldrig været FOA's opgave gå ind i, hvordan foreninger passer børn.

- Grundlæggende så er det med konfliktramt arbejde noget mellem os og arbejdsgivere. Det er ikke noget mellem os og en fodboldklub. Vi konfliktrammer ikke børnene. Vi konfliktrammer pasningen af børnene i det offentlige, siger han til DR.

Læs også Lockout: Fodboldskole skaber uenighed i FOA

Fodboldskole afholdes alligevel

Derfor har Nyborg GIF valgt at afholde fodboldskolen alligevel.

- Vi har hele tiden gjort det her for børnenes skyld. Så derfor vælger vi sammen med vores partnere i Vindinge Boldklub at afholde det alligevel. Vi er her jo kun for børnenes skyld, siger Henrik Gaunsbæk, ungdomsformand i Nyborg GIF til DR Fyn.

Vindinge Boldklub og Nyborg GIF valgte at tilbyde den alternative pasning for at gøre livet mindre surt for børnene under en mulig konflikt.