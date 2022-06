Efter afsløringer om pres og trusler: Lokalpolitikere siger nej tak til Søstre mod vold og kontrol

Radio4 og TV 2 Fyn har gennem de seneste måneder afdækket, hvordan foreningens frivilligchef, Kefa Abu Ras, beskyldes for trusler og at udøve negativ social kontrol, ligesom foreningen får kritik for at involvere en minister i en klage over en navngiven betjent. I Aarhus ser en række partier ikke noget behov for Søstre mod vold og kontrols arbejde.

- At samarbejde med nogen, der truer, synes jeg ikke, er ok, men de skal også have lov til at forklare sig, hvis det er sådan, at de gerne vil det her. Så jeg kan jo aldrig helt afvise det, men lige nu ser jeg simpelthen ikke behovet, siger Mette Skautrup, gruppeformand og politisk ordfører for Konservative i Aarhus Byråd.

Lånte fjer

Flere lokalpolitikere i Aarhus og København stiller sig desuden undrende over for den påståede interesse. I Aarhus Kommune har byrådet for længst besluttet, at foreningen ikke skal etableres i byen.

- Det er at pynte sig med lånte fjer. Det var jo afklaret på det tidspunkt, at den i hvert fald ikke kommer til Aarhus, siger Mette Skautrup.

Hun bakkes op af Venstres medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget, Gert Bjerregaard.

- Man kan jo ikke prøve at lave en reference og smykke sig med, at man er på vej til at lave en aftale med Aarhus, når man allerede ved på det her tidspunkt, at der er ingen aftale med Aarhus, siger han.

Den socialdemokratiske rådmand Anders Winnerskjold ønsker ikke at forholde sig til spørgsmål om Søstre mod vold og kontrol, da kommunen ikke har noget samarbejde med foreningen.

Søstre mod vold og kontrol skriver, at den aldrig har forsøgt at pynte sig med lånte fjer. Direktør i foreningen, Maja Løvstrup, forklarer i stedet til Radio4, at hun ikke havde kendskab til byrådet i Aarhus’ beslutning om ikke at indgå et samarbejde.

Zoom-møde uden videre dialog

Interessen fra “Københavns Kommune” er helt konkret et Zoom-møde mellem foreningen og Christopher Røhl i 2021. Han er i dag gruppeformand for Radikale Venstre i Københavns Borgerrepræsentation, men på tidspunktet for mødet var han partiets ordfører for beskæftigelse og integration.

- Mødet var simpelthen for at få et indtryk af, om der var nogle af de her initiativer, der også kunne være relevante at bære ind i forbindelse med integrationspolitikken i København. Vi var også godt på vej mod en valgkamp, så det var også for at kende til konkrete eksempler ude i resten af Danmark, siger han.

Der kom ikke noget konkret ud af mødet, ligesom der ikke har været nogen dialog siden. Christopher Røhl mener dog, at Søstre mod vold og kontrol har udviklet nogle gode redskaber, som kunne være spændende at indføre i København, men han er tilbageholdende med at sige, at det skal være Søstre mod vold og kontrol, der skal bruge redskaberne.

- Når jeg har fulgt debatten, som har kørt i Odense, rejser det i hvert fald for mig en række bekymringer. Først og fremmest for den ledelsesstruktur, der er i organisationen. Det er nogle interessante redskaber og noget andet, end det vi gør i Københavns Kommune, men om det præcis bliver den forening, er jeg ikke sikker på, siger Christopher Røhl.

Modstand fra V og K

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for Konservative i København, Helle Bonnesen, siger, at det falder hende for brystet, at Søstre mod vold og kontrol skriver, at den “har oplevet interesse fra Københavns Kommune”, når der er tale om et Zoom-møde med én politiker fra ét parti.

- Jeg er ikke blevet spurgt, og jeg kan ikke huske, at vi har diskuteret det i udvalget overhovedet, og jeg sidder trods alt i udvalget på femte år. Det er meget uprofessionelt at gå ud og sige, at København har vist interesse, når vi ikke har diskuteret det i udvalg og i øvrigt ikke er blevet kontaktet af dem officielt, siger hun.

Helle Bonnesen vil være "ekstremt varsom” med at indlede et samarbejde med Søstre mod vold og kontrol på baggrund af det, som hun ved i dag. Jens-Kristian Lütken vil også forholde sig kritisk, hvis udvalget får en officiel henvendelse fra foreningen.

- Hvis man skal samarbejde med Københavns Kommune, skal der jo være orden i penalhuset. Det duer jo ikke, at der for eksempel er de her sager omkring trusler, som jeg kan læse om i pressen. Det skal selvfølgelig afdækkes fuldstændig, hvis sådan en forening skal have en mulighed for at samarbejde med Københavns Kommune, siger han.

Forening afviser kritik

Søstre mod vold og kontrol afviser fortsat at stille op til interview, men har sendt en mail med skriftligt svar til både Radio4 og også de øvrige kilder i denne artikel. Foreningen skriver:

"Vi har i en status den 7. oktober 2021 – forud for et møde med SIRI – skrevet følgende, som er fuldstændig korrekt: ”både Aarhus og København har allerede vist interesse for Søstre mod vold og kontrol, og det forlyder, at Aarhus Byråd skal behandle et forslag om at etablere SVK på et byrådsmøde i slutningen af 2021, så her har vi både været i kontakt med det politiske niveau og embedsværket. I København har vi oplevet en politisk interesse fra lokalpolitikere fra Radikale Venstre”.

Men det er lige netop det, som lokalpolitikerne i Aarhus altså kritiserer, for det var den 7. oktober 2021 allerede besluttet, at Søstre mod vold og kontrol ikke skulle etableres i byen.

Foreningen skriver videre:

“I den status, der sendes i april 2022, er dette forkortet til ”I 2021 har vi oplevet interesse fra både Københavns Kommune og Aarhus Kommune” – hvilket er en faktuel korrekt opsummering for året 2021, hvor der jo ganske rigtigt havde fået henvendelser med interesse for vores arbejde.”

Tidligere i juni erkendte Søstre mod vold og kontrol, at foreningen har begået en række fejltrin. Blandt andet da Kefa Abu Ras truede en islamforsker med udskamning.