Lokalt samarbejde: Fynske robotter skal pakke græsfrø til hele verden

Verdens største producent af græsfrø vælger automatisk pakke- og palleteringslinje fra Egatec i Odense.

Når æskerne med græsfrø fra danske DLF fremover sendes ud i hele verden, bliver de håndteret og palleteret af robotter fra Egatec i Odense.

Virksomheden leverer en komplet pakke- og palleteringslinje til frøvirksomhedens afdeling i Odense.

Her producerer de frø til landbruget og til plæner, roe- og grøntsagsfrø foruden andre frøtyper til hele verden.

Egatec ligger kun et stenkast væk fra DLF, og her oplever den en stigende interesse for robotterne ude på eksportmarkederne.

- Vi sætter pris på det lokale samarbejde, og det er vigtigt at vi støtter hinanden i det fynske. Vi oplever stigende interesse for vores ”end-of-line” løsninger fra eksportmarkederne, men det er også godt at se, at de kan bruges lokalt, siger administerende direktør Mads Nychel fra Egatec.

Muligheden for at få en hurtig service har været en af faktorerne i valget af en lokal leverandør.

- Egatec er dels en lokal virksomhed, der kan give hurtig service, hvis der opstår problemer. Så synes vi også, at Egatec er kommet med nogle innovative løsninger på de ønsker, vi har til produktionshastighed og omstillingshastighed, siger Carl Christian Knudsen, som er produktionschef i DLF.

Fordobler kapaciteten

Det nye anlæg kommer til at fordoble kapaciteten, når det bliver implementeret i den kommende tid. Løsningen, som Egatec skal levere, er baseret på en standard palleteringsrobot ”EGApicker”.

DLF-versionen er specialdesignet med en ekstra robot, og har derfor fået navnet duo-EGApicker. Den skal først pakke æsker med græsfrø ned i kasser og derefter stille dem på en palle.

Der er tale om forskellige produktvarianter, da både de æsker og kasser, der skal pakkes og palleteres, varierer i størrelse og form. Græsfrøene kommer nemlig i forskellige æsker fra 250 gram op til 4 kilo. og skal pakkes ned i enten bakker, kasser eller displaykasser.

DLF kører både med små og store produktionsserier, og derfor skal der være mulighed for at skifte mellem forskellige serier flere gange om dagen.

Det kræver et fleksibelt anlæg, der nemt og hurtigt kan omstilles.

- Det kalder vi for receptstyring, altså hvor vi har oprettet og gemt recepter på alle de forskellige processer og hvor en medarbejder effektivt kan skifte om til en ny produktvariant, fortæller Mads Nychel.

Ny måde at palletere på

Anlægget bliver desuden leveret med en Pallet Pattern Generator, som er et nyudviklet softwareprogram til styring af palleteringsmønstre.

- Det er et nyt produkt, som skal gøre mønsterstyringen i vores EGApicker endnu lettere. Ved hjælp af en intuitiv drag-and-drop funktion kan operatøren nemt oprette og styre et palleteringsmønster. Herefter bliver der sendt en fil til EGApicker’en, som derefter palleterer i det angivne mønster, fortæller Mads Nychel.

Den specialudviklede pakke- og palleteringslinje resulterer i en pladsbesparende løsning, fordi hele processen varetages i den samme celle.

Cellen udstyres med forskellige gribere, der kan håndtere emner af forskellig størrelse og type. Løsningen omfatter blandt andet også en kasserejser og en toplukker samt den interne transport.

Den fuldautomatiske pakke- og palleteringslinje forbedrer også arbejdsmiljøet ved DLF. Tidligere har der været en del ensidigt gentaget arbejde i pakkeområdet. Dette varetages fremover af robotterne fra Egatec.

