Lommetyve hærger: Det største antal tyverier i år

Flere personer blev i weekenden ofre for en tre mand stor tyvebande i Odense.

Et kig i politiets døgnrapport viser, at der hen over weekenden er snuppet flere dankort og smartphones fra tasker og jakkelommer i Odense C.

I alt er fire sager blevet anmeldt til politiet. Det er det højeste antal tyverier i en weekend siden årsskiftet.

Tyverierne startede fredag eftermiddag på Banegårdspladsen i midten af byen. I løbet af tre minutter fra klokken 13.35 til 13.38 stjal tyve en sort pung med indhold. Forurettedes dankort blev efter tyveriet forsøgt misbrugt.

Mindre end en time senere fik en kvinde ikke langt fra banegården nuppet en sort skind-kortholder af mærket Decadent fra sin taske. Også her blev dankortet efterfølgende forsøgt misbrugt. Tyveriet fandt sted mellem klokken 14.30 og 14.44 på Østre Stationsvej.

- Skal du med i byen?

Lørdag morgen modtog politiet igen anmeldelser om tyverier i centrum.

Klokken fem blev en mand kontaktet af tre mænd med udenlandsk udseende på Flakhaven. Den ene af de tre gerningsmænd tog fat om ofrets skulder og spurgte, om han skulle med ind og have noget at drikke. Manden afslog og gik videre. Efterfølgende opdagede han, at hans sølvgrå iPhone X var stjålet fra jakkelommen.

Et kvarter senere klokken 5.45 blev endnu et offer opsøgt af tre mænd med udenlandsk udseende. På Vestergade tog den ene af gerningsmændene kontakt til ofret og lagde sin arm om skulderen, mens han spurgte, om vedkommende skulle med i byen. Tilbuddet blev endnu engang afslået, og de tre mænd forsvandt fra stedet med en stjålet iPhone X.

Begge gange har de forurettede uafhængigt af hinanden givet et enslydende signalement af gerningsmændene.

