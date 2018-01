Lose: Ikke noget mærkeligt ved italieneres udfordringer

Regionsrådsformanden mener ikke, man skal lægge noget i, at de to italienske firmaer, der skal bygge Nyt OUH, har været længe om at komme på og få fornyet status på italiensk anti-korruptionsliste.

TV 2/Fyn og Fyens Stiftstidende kunne tirsdag morgen fortælle, at de to italienske firmaer, som skal bygge store dele af Nyt OUH, har haft en svær vej til den italienske anti-korruptionsliste. Men det bekymrer ikke regionsrådsformand, Stephanie Lose (V).

Stephanie Lose, hvad tænker du om, at de to italienske firmaer, der skal bygge Nyt OUH, har hver deres udfordring med deres placering på de italienske myndigheders anti-korruptionsliste?

- Det tænker jeg ikke, der er noget mærkeligt ved. Det vil hele tiden være sådan, at placeringer skal fornys, og en virksomhed kan ikke gøre for, at de skal vente på de italienske myndigheder. På samme måde kan en virksomhed ikke gøre for, at der går år, fra man har søgt, til man bliver optaget på listen.

Vidste I det, inden I valgte de to virksomheders konsortium som totalentreprenør?

- Det, jeg har fået, er en bekræftelse på – via advokater – at de står på hvidlisten, og så er der jo naturligt nogle processer om fornyelse ind imellem.

Så I forlader på de italienske myndigheders vurdering, selv om det materiale, den bygger på, kan være flere år gammelt?

- Vi kan jo ikke ændre de italienske myndigheders processer. Men hvidlisten er ikke det eneste, vi har at støtte os til. Vi har også indhentet dokumenter over, at de ikke er tidligere straffet, ikke har gæld til det offentlige, ikke har verserende konkurssager og så videre. Så kan der jo altid ske ændringer af status, men det har vi ikke efterretninger på.

Men anerkender du, at der er en særlig problemstilling omkring italienske virksomheder og korruption?

- Jo, men det er jo sådan, at firmaer skal stå på den her hvidliste, hvis de vil byde på en opgave for de italienske myndigheder. Det er derfor, vi også har valgt at indhente dokumentationen på det. Jeg har ikke noget kendskab til de italienske myndigheders sagsgang, andet end at den er langsommelig. Så det vigtigste er, at de her firmaer har søgt om at komme på den og er kommet på den, eller søgt om fornyelse og afventer det. Man skal passe på ikke at gøre et stort problem ud af de her processer.

Hvad nu hvis CMB ikke får fornyet sin placering?

- Det vil jeg slet ikke forholde mig til på nuværende tidspunkt.

Og du er stadig tryg ved, at I har valgt to italienske firmaer til opgaven?

- Ja, det er jo også italienere, der har bygget Storebæltsbroen. Det er de her virksomheder, der lever bedst op til alle de krav, der er stillet, som har vundet udbuddet. Og at begynde at diskvalificere virksomheder, fordi de har en anden nationalitet, er ikke en mulighed i lovgivningen.