Lose om byggeri af nyt OUH: Der vil komme problemer undervejs

Den genvalgte formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose, erkender, at der vil komme problemer undervejs i byggeriet af Nyt OUH.

Den genvalgte formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose, forudser, at der vil komme problemer undervejs i byggeriet af Nyt OUH. I et interview med TV 2/Fyn erkender regionsrådsformanden, at opgaven med at bygge et nyt supersygehus fra bunden er så stor en opgave, at det ikke kan gennemføres uden problemer.

- Jeg er helt sikker på, at vi når i mål, men om jeg tror, at der komme problemer undervejs? Ja, det tror jeg, for det er simpelthen så kæmpe stor en opgave. Men de problemer, der måtte dukke op har vi i regionsrådet så et ansvar for at tage på os og får løst. Ligesom vi har gjort indtil nu, hvilket også er årsagen til, at vi er så langt, som vi er nu.

Lose: Budgettet holder

Det er en bunden opgave, at vi overholder budgettet for Nyt OUH. Vi har en helt bestemt pose penge til det, og vi må ikke bruge mere end det. Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark, Venstre

Første spadestik til Nyt OUH blev taget i april 2016 og efter planen skal byggeriet være færdig i 2022. Der er blevet sat 6,3 milliarder kroner af til byggeriet, men netop økonomien har været udfordret undervejs.

Da regionens totalrådgiver Medic OUH afleverede sit projektforslag var budgettet overskredet med 1,3 milliarder kroner. Efter at have gennemgået budgettet med lup og genberegnet projektet kom budgetoverskridelse ned på 425 millioner kroner. Men ifølge Stephanie Lose så skal byggeriet af Nyt OUH holde budgettet.

- Det er en bunden opgave, at vi overholder budgettet for Nyt OUH. Vi har en helt bestemt pose penge til det, og vi må ikke bruge mere end det.

Allerede den 18. december blev totalentreprenører, der skal bygge de to første dele af NYT OUH valgt. Og i september 2018 beslutter regionsrådet, hvilke eller hvilken totalentreprenør der skal bygge de fire klynger på OUH, der samlet udgør mere end 90.000 m2.

Byggeriet af Nyt OUH er Danmarks største "barmarks-byggeri" nogensinde.