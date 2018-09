Fynske borgmestre: Lov om håndtryk er spild af tid

De fleste fynske borgmestre synes, at det er spild af tid, at der skal indføres regler om, at nye danske statsborgere skal give håndtryk i forbindelse med ceremonien, hvor de får deres statsborgerskab.

Venstre-borgmester Kenneth Muhs synes ikke, at det er noget der skal lovgives om.

- Jeg synes ikke man skal lovgive for håndtryk, og jeg oplever det ikke som et problem, siger han.

Håndtrykskrav er foreslået af DF

Diskussionen om håndtryk kommer i kølvandet på, at Folketinget har strammet reglerne for at opnå statsborgerskab, så man blandt andet skal deltage i en ceremoni, hvor ansøgerne om statsborgerskab skriver under på, at de vil overholde grundloven og respektere grundlæggende værdier. I den forbindelse har Dansk Folkeparti foreslået, at ansøgerne skulle give hånd til en repræsentant for det offentlige Danmark.

Jeg har ikke i sinde at være latterlig marionetdukke for tåbelig politik Tonni Hansen, borgmester, Langeland, SF

På Fyn melder flere borgmestre ud, at de er skeptiske overfor regler, der pålægger dem at gennemføre tvangshåndtryk.

- Jeg synes, at de burde koncentere sig om de væsentlige udfordringer, såsom ældrepleje- og omsorg samt gode opvækstvilkår for alle vores børn og unge i stedet for ligegyldig symbolpolitik som lovgivning om tvangshåndtryk. Jeg har ikke i sinde at være latterlig marionetdukke for tåbelig politik, slår SF-borgmester på Langeland, Tonni Hansen fast.

Læs også Sydfynske V-folk: Stop nu, Støjberg

- Det er til grin

Også i Kerteminde er borgmester Kasper Ejsing Olesen skeptisk overfor kravet om tvangshåndtryk.

- Det er til grin eller uhyggeligt, at vores minister (integrationsminister, Inger Støjberg, red.) synes, at det er noget af det vigtigste at bruge sin tid på. Det viser ikke, om man er integreret eller ej, om man kan give et håndtryk. Hvis jeg har en mulighed for at undslippe det, så gør jeg det, og jeg tænker, at viceborgmesteren kommer på arbejde den dag, siger Kasper Ejsing Olesen.

Læs også Fyns Politi følger Pape i håndtryks-sagen

Selvom der er kritik af forslaget om tvangshåndtryk fra de fleste fynske borgmestre, så lyder svaret dog også, at de vil følge de regler, som Folketinget vedtager.

- Jeg skal nok leve op til loven, men må erkende, at der er andre ting, jeg finder vigtigere at bruge min tid på, siger borgmester i Middelfart, Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Unødig opgave

Også i Faaborg-Midtfyn Kommune understreger borgmester Hans Stavnsager, at han vil følge loven.

- Min kalender er rigelig fyldt ud med reelle problemer og udfordringer, så vi behøver ikke at have Folketinget og regering til at skabe flere unødvendige opgaver og problemer for os. Jeg vil dog følge loven, lyder det fra Stavnsager.

I øjeblikket er reglerne om håndtryk i forbindelse med statsborgerceremonien i høring.