Lovforslag koster Assens' varmekunder dyrt: Prisstigning på 1700 kroner om året

Fjernvarmekunderne i Assens risikerer at skulle betale 1700 kroner mere om året for varme, hvis et lovforslag stemmes igennem i folketinget.

Assens Fjernvarme har siden det blev opført fået et årligt tilskud fra staten, fordi de bruger biomasse i stedet for kul eller gas. Men det tilskud vil blive fjernet med den nye lov, og regningen ender hos de godt 3000 varmeforbrugere.

- Der er kun en ting at gøre, og det er at hæve varmepriserne, siger administrerende direktør i Assens Fjernvarme Marc Roar Hintze.

Priserne kommer til at stige, fordi Assens Fjernvarme står til at miste et tilskud, der årligt svarer til 4,5 millioner kroner.

- Det her tilskud har eksisteret i mange år, og nu vil man lige pludselig, med fire måneders varsel, fjerne det. Problemet er, at vi har investeret i tiltro til, at der var det her tilskud, siger Marc Roar Hintze.

Derfor vil Marc Roar Hintze have lovforslaget ændret, så Assens Fjernvarme har længere tid til at betale for investeringerne, og det får han opbakning til fra Socialdemokraternes klima- og energiordfører, Jens Joel.

- Det tyder på, at man vælger en løsning, der lidt tilfældigt straffer nogle værker, der har investeret på et bestemt tidspunkt, i stedet for at kigge på, hvor der egentlig er gæld i selskaberne, siger han.

Høringssvar til Energistyrelsen

Assens Fjernevarme har derfor sendt et høringssvar til Energistyrelsen, som de nu venter svar på.

Er det ikke vilkårene, at det er politikerne, der beslutter hvor der skal gives tilskud?

- Jo, det er det selvfølgelig. Men det de samtidig beslutter her, er, at de stiller krav til, at vi producerer grøn strøm. Det er også fint og fornuftigt, for det er der behov for, når vindmøllerne ikke drejer eller der ikke er sol til solcellerne. Problemet er, at man som noget nyt ikke vil honorere det med det tillæg, siger Marc Roar Hintze.

- Vi har jo lavet en politisk aftale, som netop skulle sikre folk mod meget høje stigninger i varmeregningen. Jeg synes, det er meget bekymrende, hvis den skrivebordsløsning, man vælger, er en, der rammer tilfældigt, siger Jens Joel.

Tilskuddet forsvinder

Assens Fjernvarme er forberedt på, at tilskuddet på et tidspunkt forsvinder, så længe det bliver varslet i god tid.

- hvis nu man sagde om fem-seks år, en længere tidshorisont, der forsvinder de her tillæg, så kan vi stoppe med at reinvestere (i kraftvarmeanlæget, red.) og geare os til det, siger Marc Roar Hintze.

Læs lovforslaget og høringssvaret her