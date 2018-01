Lovforslag vedtaget: Staten kan sætte din campingplads til salg

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der gør det muligt at opdele og sælge de statsligt ejede arealer med campingpladser. Det kan få betydning for to fynske campingpladser.

Et lovforslag, der nu er vedtaget, gør det muligt at sælge de statligt ejede arealer med campingpladser. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Der er tale om campingpladser og mindre campingarealer over hele landet. Det er campingpladser i naturskønne omgivelser, og jeg er sikker på, at nye ejere kan udnytte den attraktive beliggenhed til at tiltrække endnu flere turister til områderne. Esben Lunde Larsen, Miljø- og fødevareminister, Venstre På Fyn betyder det eksempelvis, at DCU Flyvevandet Strand Camping i Otterup og Marstal Camping på Ærø kan få nye ejere. DCU-Flyvesandet Strand Camp har som Fyns nordligste campingplads 250 elpladser. Marstal Camping på Ærø er en mindre campingplads med 60 camping enheder plus hytter. Læs også Campingpladser kæmper med planloven: - Vi kan ikke blive ved Dansk Folkeparti støtter forslag Det er et flertal i Folketinget bestående af VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti, som netop har vedtaget lovforslaget, står der i pressemeddelelsen. Formålet er blandt andet at kunne tiltrække endnu flere turister til natur-områderne, som fortsat vil være omfattet af naturbeskyttelses- og skovloven. - Det er campingpladser i naturskønne omgivelser, og jeg er sikker på, at nye ejere kan udnytte den attraktive beliggenhed til at tiltrække endnu flere turister til områderne, samtidig med at der fortsat tages hensyn til naturen. Regeringen har derudover stor respekt for de private og kommunale forpagtere, der har drevet campingpladserne indtil nu. Derfor vil salget af campingpladserne naturligvis ske under hensyn til vilkårene i de nuværende kontrakter, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Læs også Fynske campingpladser hårdt ramt De første campingpladser forventes sat til salg i løbet af 2018. Se listen over alle 14 campingpladser her Campingpladserne er Tranum Klit Camping

Bunken Strand Camping

Børsmose Camping

Rødhus Klit Camping

Svinkløv Camping

Vejers Strand Camping

Tunø Teltplads

DCU-Flyvesandet Strand Camping, Otterup

Marstal Camping, Ærø

Høve Camping

DCU Camping Rågeleje

Sanddobberne Camping

DCU- Camping Nærum

Nordskoven Camping