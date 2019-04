Kampen mod røg: - Lovgivning er den bedste måde at ændre rygekultur

Danskernes holdning til rygning, røg og tobak har ændret sig markant i løbet af de seneste årtier.

Førhen var det helt normalt at ryge i bussen, på sygehuset eller på lærerværelset. I denne uge er en række politikere i Odense Kommune kommet med forslag om at gøre større udendørsarealer røgfri, heriblandt Kongens Have, Munke Mose og Odense Stadion.

Der har også længe været politisk debat om at hæve priserne på en pakke cigaretter for at få flere til at stoppe med at ryge.

Den politiske vej er den rigtige at gå, hvis man vil ændre folks adfærd, mener kultursociolog Emilia van Hauen.

- Inden for sociologien ved man, at den hurtigste måde at ændre folks adfærd er gennem lovgivning, siger Emilia van Hauen til TV 2/Fyn.

- Lovgivning er altid den bedste måde at ændre kultur. De fleste mennesker ønsker ikke at få loven på nakken, forklarer hun.

Irriteret over rygning

Med andre ord vil de fleste odenseanere ikke tænde en smøg en solrig forårsdag i Munke Mose, hvis det er ulovligt, eller der er et forbud, og når rygere i mindre grad ser andre ryge, er der ligeledes større chance for, at de heller ikke tænder en smøg.

Efter rygeloven trådte i kraft i 2007, er der sket en drastisk ændring i danskernes forhold til rygere og rygning i offentligheden.

Derfor kan man på relativ kort tid se ændringer i kulturen.

- Samfundet er interesseret i, at der bliver røget mindst muligt på grund af de samfundsøkonomiske omkostninger, der er forbundet med rygning. Når der er flere, der bliver irriteret over andre folks rygning eller får lungecancer, er det med til at ændre folks kultur, siger Emilia van Hauen.

I 1994 blev det forbudt at ryge i de fynske busser. I 2005 blev det forbudt for de ansatte at ryge på Odense Universitetshospital. Rygeloven trådte i kraft i 2007 og gjorde det ulovligt at ryge de fleste steder indendørs.

Odense har ambitioner om, at byen skal være røgfri i 2030 med den første røgfrie generation i 2025.