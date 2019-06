Lufthavnsdirektør lover endnu flere flyafgange fra Fyn

Fra næste sommer kan fynboerne sætte sig ind i et fly og flyve direkte til den populære spanske ferieø Mallorca, når Spies åbner op for ruten.

Ifølge Spies har det været et ønske hos selskabets kunder at kunne komme direkte fra Fyn til Mallorca.

Læs også Fynsk lufttrafik: Færre passagerer fra Beldringe

Det er en nyhed, som vækker glæde hos Hans Okholm Vejrup, der er direktør for H.C. Andersen Airport i Beldringe nord for Odense.

- Det er vi superglade for. Det bekræfter jo, at der er opbakning. Selskaberne kigger jo på, hvad deres gæster ønsker. De kan se, at Odense sælger rigtig godt, på det som de lægger op fra Odense. Det bekræfter, at vi har fat i noget af det rigtige, siger han.

Flere nye destinationer fra 2020

Samtidig afslører direktøren, at Mallorca ikke er den eneste destination, som fynboerne kan se frem til fra sommeren 2020.

- Næste skridt er at få mere på pakken. Der kommer mere end Mallorca til næste sommer også, men det skal selskaberne have lov til selv at annoncere, i takt med at de få aftalerne på plads, siger han.

Læs også Nu skal man kunne flyve til London eller Barcelona fra Odense

Hans Okholm Vejrup har siddet i direktørstolen for Hans Christian Andersen Airport i Beldringe siden august 2017. Dengang meldte han ud, at ambitionen var at få faste rutefly til lufthavnen.

Den ambition er ikke indfriet endnu, men direktøren er stadig sikker på, at det nok skal lykkes på et tidspunkt.

- Planerne er absolut aktuelle. Det er rigtigt, det sagde jeg, da jeg kom. Så vi er også tættere på at nå det, og der er bestemt en interesse også, men det tager tid at få den første ruteaftale. Det lykkes, det er der slet ingen tvivl om. Så fynboerne skal nok komme afsted på rute fra Odense af, lover Hans Okholm Vejrup.

Der har ikke været ruteflyvning fra lufthavnen siden 1998.