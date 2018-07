Lukket Lillebæltsbro giver mere end røde tal på Brovejen

Renoveringen af Lillebæltsbroen risikerer at trække ud. Det gør ondt på butiksejerne langs Brovejen.

20 uger denne sommer og 20 uger næste sommer. Så skulle Den Gamle Lillebæltsbro efter Vejdirektoratets plan være færdigrenoveret.

Men et påbud mod at arbejde om natten og et uheld den 29. maj, hvor en medarbejder på broen fik stød og satte renoveringen i stå, har betydet, at tidsplanen er skredet.

Og det kan mærkes på budgettet hos butikkerne på Brovejen. En af dem er Skovgrillens Ismutter Birgit Munk i Middelfart.

- Jeg har i høj grad kunnet mærke det på omsætningen. Det har været rigtig skidt. Vi har et tab på 40 til 50 procent.

Hun var været på Skovgrillen i 15 år og haft grillen siden år 2007, men prøver at se lyst på tingene.

Vejret er positivt

-Normalt ville Skovgrillen være fyldt, med en lang kø henne ved is-luen, men i år er vi blevet reddet lidt af det gode vejr. Jeg tør ikke tænke på, hvis sommeren var, som den plejer at være. Så havde vores omsætning haft det endnu værre, siger Bitgit Munk.

Arbejdet på Den Gamle Lillebæltsbro er allerede så meget forsinket, at Vejdirektoratet nu overvejer at lukke broen tre somre i træk.

Hvis det sker, vil det have alvorlige konsekvenser for Birgit Munk.

- Det er rigtig skidt. Et er, at man kan overleve et år, måske to år. Men bliver perioden forlænget eller bliver det tre år, så begynder det at tage på ressourcerne.

Én ting er selvfølgelig, at det gør lidt ondt, at omsætningen er halveret, det bliver også en anelse kedeligt engang imellem. Og puha, det er næsten det værste, når man står og kigger ud på vejen for at se, om der kommer nogen biler Tage Olsen

En kedelig udsigt

Tage Olsen, der har sit galleri Hindhede på Brovejen er også kritisk ramt af broens lukning, men det er ikke på grund af den manglende omsætning.

- Vi mangler de 12.000 daglige forbipasserende herude. Én ting er selvfølgelig, at det gør lidt ondt, at omsætningen er halveret, det bliver også en anelse kedeligt engang imellem. Og puha, det er næsten det værste, når man står og kigger ud på vejen for at se, om der kommer nogen biler, siger Tage Olsen.

Skrækscenariet ville være en lukning, men det ser Tage Olsen ikke som en mulighed.

- Hele vores liv har været indrettet efter at have et galleri, og ikke være fuldstændig afhængig af at sælge en bestemt mængde malerier hver måned.

Og hvis kedsomheden varer ved, ved Tage Olsen, hvordan han skal håndtere den.

- Jeg kunne selvfølge give mig til at græde, men det hjælper ikke så meget. Og så skal jeg bare huske, at vi ikke er de eneste der har oplevet problemer med at være presset, siger Tage Olsen.

Det ligger dog fast, at broen åbner igen den 5. oktober 2018.