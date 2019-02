Lukningstruet fynsk fodboldklub finder ny formand

Steen Jensen er blevet ny formand i Kerteminde Boldklub.

Det er kommet frem på den ekstraordinære generalforsamling i Kerteminde tirsdag aften, hvor den lukningstruede fynske fodboldklub skulle finde en række frivillige, hvis klubben skulle overleve.

- Jeg så, at der var behov for en ny ledelsesstruktur i Kerteminde Boldklub, og den synes jeg, at jeg kunne være en rigtig god del af, siger Steen Jensen til TV 2/Fyn.

- Efter et par bestyrelsesmøder, hvor den nye organisationsplan blev forelagt mig, passede det mig mægtig fint, fortsætter den nye formand.

Bestyrelsesmedlem: Hårdt stykke arbejde

Derudover er alle ledige bestyrelsesmedlemsposter blevet besat. Bestyrelsesmedlem Søren Eriksen er lettet og glad over, at der er fundet nye frivillige i Kerteminde-klubben.

- Det har været et hårdt stykke arbejde, vi skulle lave, men det er det hele værd, når vi når i mål med alle de fire ledige poster, vi havde, siger Søren Eriksen.

Havde Kerteminde Boldklub ikke fundet nye frivillige til de afgørende poster i klubben, var den i fare for at lukke for de næsten 500 medlemmer.