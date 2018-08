Luksusbiler forsvandt under lyn og torden

Biltyve har haft travlt med at stjæle og lænse biler flere steder på Fyn.

De seneste par døgn er der forsvundet flere biler i det fynske. Blandt andet gik alarmen på Odensevej i Langeskov klokken 00.27.

Her blev der set to personer, som forsvandt med to luksusbiler.

Bilerne er en sort Porsche Cayenne og en sort Audi Q7 - begge var ikke indregistreret.

Hvordan bilerne er kommet fra stedet vides endnu ikke, men tyveriet skete mens torden og lyn bragede ind over Fyn og skabte travlhed hos politiet.

- På det tidspunkt satte lyn gang i en masse alarmer, siger vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen og kan endnu ikke fortælle mere om sagen.

YY 23692 stjålet

Så ved Fyns Politi lidt mere om en Hyundai Atos. Bilen blev stjålet i dagtimerne torsdag fra en adresse på Alsvej i Nyborg.

Tyven - eller tyvene - fandt bilnøglerne efter, at være kommet ind i ejerens hus via en terrassedør, som stod på klem.

Bilen har registreringsnummer YY 23692 og farven er mørkegrå metal.

Det er en årgang 2007, og kan kendes på en bule i venstre forskærm og en bule i venstre bagdør. Desuden sidder der klistermærker med kinesiske tegn i bagruden.

Varebil pist væk

Fra Brøndstrupvej i Skamby er der forsvundet en varebil. Varebilen er en lyseblå Toyota Hilux årgang 1999. Den har registreringsnummeret RE 89715 og er forsvundet mellem middag den 4. august og klokken 10.00 torsdag i indeværende uge

Biler lænset

Der er også anmeldt tyveri fra et par biler.

På Stenhuggervej i Odense M kom en tyv torsdag formiddag ind i en sølvfarvet Seat Cordoba via bilens ene vindue.

Vinduet var rullet lidt ned, men det var nok til at gerningsmanden kunne nå den indvendige lås, og derved få adgang til bilen. Fra bilen blev der stjålet kontanter i form af dollars, som lå i en taske.

Mellem klokken 21.00 onsdag aften og kvart i syv torsdag morgen fik en brun-metallic Ford Focus knust højre forrude på en parkeringsplads på Odensevej i Svendborg.

Fra bilen blev der fjernet blandt andet en radio med navigation, benzinkort og kort til en forbrugsforening.

Bilen stod på en donkraft

I tidsrummet onsdag klokken 08.00 og torsdag klokken 12.50 satte en eller flere tyve en sølvgrå Nissan Micra op på en donkraft og stjal venstre forhjul og venstre bagdæk.

