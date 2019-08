Regntøj eller shorts? Klisterlummer torsdag med torden

Sommeren er ved at gå på hæld, og det lader til, at vejrguderne har helt styr på den slags.

For når september tager over på søndag, rammer en koldfront landet, og vi får igen temperaturer under 20 grader, lyder det fra TV 2 Vejret.

Men inden da byder torsdag på lummervarme, torden og spredte byger pakket ind i 25 grader. Det er den slags vejr, der kan få selv shorts til at klistre til kroppen.

Ifølge DMI er det dog nærmest umuligt at forudsige, hvor på Fyn bygerne rammer.

- Byger er meteorologiens trold af en æske. At forudsige dem svarer til at sige, hvor den næste luftboble i en gryde med kogende vand kommer, skriver DMI på Twitter.

Til gengæld slipper fynboerne for tropenætter, for natten til fredag daler temperaturen til mellem 12 og 17 grader.

Lørdag bliver igen rigtig varm med temperaturer op mod 27 grader, og dagen er oplagt til en sidste tur til stranden, skriver TV 2 Vejret.