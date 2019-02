Lun men regnfuld torsdag venter

Skal du tidligt ud ad døren i dag, er det nok en god idé at huske paraplyen. Det blive nemlig en regnfuld morgen på Fyn.

Den våde morgen opvejes dog af, at solen titter frem i løbet af eftermiddagen, hvor man også kan forvente op mod 8-9 graders varme. Det lune vejr skyldes et højtryk på vej ind over Danmark, og det lader til at hænge ved i noget tid.

Fredag tager temperaturen sig et lille dyk, og man kan forvente omkring 5 graders varme, hvilket stadig er højere end normalt i februar.

Faktisk befinder dagtemperaturen sig normalt på omkring to grader på denne tid af året, så de kommende dage bliver usædvanligt varme for årstiden. Varmest bliver det søndag og mandag, hvor man forventer op mod 10 graders varme.

Det kan næsten virke, som om foråret har ramt tidligt. I hvert fald fortsætter højtryksvejret noget tid endnu, måske endda resten af februar.

Læs også Er du klar - endnu en forårsweekend venter

bruar.