Lun og lummer tirsdag med risiko for masser af regn

Tirsdagsvejret bliver en særdeles alsidig omgang med mulighed for både sol og endda skybrudslignende regnbyger.

- Det bliver en dag, der kommer til at byde på meget blandet vejr, siger TV 2 Vejrets Sebastian Pelt.

Dagen starter overskyet, men senere kommer der til at være plads til både sol og kraftige byger.

- Der kan komme byger med torden og de kan måske også være med skybrud. Det har man nemlig oplevet på Sjælland her til morgen, siger vejrværten.

I eftermiddag er det Jylland, der kan blive ramt af skybrud – og midt i det hele, ja, der ligger Fyn.

- Her er der altså også en mulighed for, at der kan komme byger, som kan give oversvømmelser, hvis de rammer, siger Sebastian Pelt.

Til gengæld bliver det ganske lunt over det meste af Fyn. Temperaturen kan komme helt op og snuse til 20 grader.

- Så det bliver en lun men også lummer eftermiddag, siger Sebastian Pelt.

Tidligere har DMI været ude med en advarsel om risiko for lokale skybrud over det meste af Fyn. Det kan du læse mere om her.