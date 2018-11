Lun tirsdag med mulighed for sol

Udsigt fra DMI for det fynske område, der gælder til onsdag morgen, byder på skyet og diset vejr. Frem til formiddagen stedvis tåge, men i løbet af eftermiddagen klarer det måske noget op med stedvis lidt sol.

Temperaturer op mellem 10 og 14 grader, og svag til jævn vind fra syd og sydøst, som aftager yderligere i løbet af dagen.

I aften og i nat skyet med dis eller tåge mange steder. Temperaturer ned mellem 5 og 9 grader. Svag til let vind fra øst og sydøst, der tiltager til let til jævn.

Foto: TV 2 VEJRET

Lun og solrig uge

Det efter årstiden pæne vejr fortsætter onsdag. Sidst på ugen ser det ud til, at der trække skyer ind over landet.

- Torsdag bliver det dog stadig med lun luft over landet og uden kraftige vinde. Og måske lidt højere temperaturer helt op mod 14 grader lyder det fra DMI.

Fredag kommer der igen en del skyer, og der kan komme lidt regn.

- Der er ikke så stor sandsynlighed for, at vi får nattefrost. Vi er jo ellers nået til en årstid, hvor man skal holde øje med det. Men det bliver ikke udpræget i den her uge. lyder det fra DMI.