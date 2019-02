Lun vinterferiedag med regn, dis og tåge

Det er på Nord- og Vestfyn, at der onsdag er størst chance for at se solen. Det oplyser Danmarks Meterologiske Institut, DMI.

Læs også Jyske jægere bekæmper mårhunden - må ikke sprede sig til Fyn

Dagen starter tør og en overgang mulighed for lidt sol, især på Nord- og Vestfyn.

I løbet af dagen bliver det dog mere skyet og ud på eftermiddagen diset.

Hen mod onsdag aften vil der komme regn hist og her, oplyser DMI.

Lun feriedag

Temperaturerne kommer til at ligge på mellem fem og ni grader med en let til frisk vind omkring vest.

Dis og tåge Dis

Når sigtbarheden er mellem 1.000 meter og 10 kilometer Tåge

Når sigtbarheden er under 1.000 meter. Tågen består af bittesmå vanddråber, der 'svæver' i luften og er principielt en sky, der hænger helt nede ved jordoverfladen Tæt tåge

Ofte benyttet begreb når sigtbarheden er under 100 meter Rimtåge

Består i modsætning til almindelig tåge af bittesmå underafkølede vanddråber ved lufttemperaturer under frysepunktet. Når vanddråberne kommer i kontakt med en fast overflade, afsættes de som rim Iståge

Består af bittesmå iskrystaller, der 'svæver' i luften. Iståge er et meget sjældent fænomen i Danmark, da den typisk kræver temperaturer under -20 grader Havgus

Er 'almindelig' tåge, der dannes, når varm luft strømmer hen over et relativt køligt farvand. Fænomenet ses typisk i Danmark fra april til juni. Kilde: TV 2 Vejret Se mere

Jo længere vi kommer ud på aftenen og natten, jo mere skyet og diset bliver det. Stedvis kan der være tåge, og der er også mulighed for mere regn. Temperaturerne i aften- og nattetimerne kommer til at ligge på mellem fem og syv grader.

De seneste prognoser lyder på, at det bliver op mod ti grader i weekenden, så det lune februarvejr ser ud til at fortsætte ugen ud.