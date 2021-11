Lune gråvejrsdage venter i denne uge

Til gengæld bliver det lunt vejr for årstiden med nattemperaturer et godt stykke over frysepunktet.

Det fortæller vagthavende meteorolog Jesper Eriksen ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det bliver almindeligt efterårsvejr, der er til den lune side for årstiden med perioder med regn og blæst, siger Jesper Eriksen.

Mandag kan solen dog også titte frem flere steder i perioder, og temperaturerne vil ligge mellem syv og ti grader.

- Tirsdag bliver en gråvejrsdag, og det gør onsdag generelt også, siger meteorologen.

Ingen af dagene vil byde på voldsomt regn, og der vil falde mellem en og fem millimeter i ugens tre første dage. Der vil falde mest regn i den nordøstlige del af landet med op til ti millimeter.

Temperaturen får et nøk op ad tirsdag og onsdag, og det bliver således mellem 10 og 13 grader, hvilket ifølge Jesper Eriksen er lunt, når vi er i begyndelsen af november.

- Vi slipper også for nattefrost, så det bliver nogle ret høje nattemperaturer med mellem fem og ti grader, siger meteorologen.

Torsdag begynder skyet og med regn, men i løbet af dagen vil solen bryde frem. Bygerne kan dog hænge ved hele dagen.

Samme prognose gør sig gældende fredag, hvor der også er udsigt til sol, men indimellem også byger.

I weekenden kan der igen komme skyer og regn, siger meteorologen, der dog kalder vejrudsigten for den sidste del af ugen for usikker.