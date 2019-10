Lunefuldt vådt vejr til fynboerne

Endnu en våd dag til fynboerne, hvor der kommer et nyt regnvejr henover Fyn.

Morgenen er både våd og grå, men det gode er, at det lufter lidt mere, så regnen er relativt hurtigt overstået.

Op ad eftermiddagen får vi pænt vejr og temperaturer, der er op mod 13-14 grader. Men allervigtigst, så skulle det gerne holde tørt og solen kan måske skinne igennem hist og her.

Læs også Sønderborg: - Vi har brug for Fyn i kampen for Als-Fyn Bro

13-14 grader er lige over normalen for temperaturer på det her tidspunkt af året, og den varme fortsætter indtil videre indtil på mandag.

Nogle dage vil der slet ikke være forskel på nat og dags temperatur, så vejret er lunt - men også lunefuldt, for alle dagene kan vi risikere regnvejr i.