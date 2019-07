Vindstille torsdag: Lunere vejr på vej i weekenden

Den danske sommer har ikke budt på mange varme grader i juli endnu. Torsdag bliver en vindstille dag med temperaturer omkring de 20 grader, men til gengæld ser weekenden ud til at ramme nogle sommer-agtige temperaturer.

Torsdag morgen er der næsten vindstille på Fyn med vindhastigheder ned på to meter i sekundet. Morgenen starter ved 12 grader og sniger sig i løbet af dagen op på lige omkring 20 grader.

Weekenden ser til gengæld ud til at byde på lidt mere sommer. Særligt lørdag kommer vi til at se temperaturer på op mod 24 grader.

Fraværet af vind og stigende temperaturer, betyder også at vi kommer til at se nogle vandtemperaturer, der måske kan gøre det fristende at tage en dukkert i weekenden.

Fra Sønderjylland kan man dog ane nogle regnbyger, og Fyn kan ikke være stensikker på, at de går forbi. Men ifølge TV2 Vejrets computere, så burde de gøre det.