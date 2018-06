Lungesyge Catherine indstillet til førtidspension for fjerde gang

Tre gange er kronisk lungesyge Catherine Brændeholm blevet indstillet til førtidspension af et team i Faaborg-Midtfyn Kommune. Og tre gange er sagerne blevet afvist af et andet team i kommunen. Onsdag blev hun indstillet for fjerde gang.

Catherine Brændeholm har cystisk fibrose. En uhelbredelig, arvelig sygdom, der langsomt nedbryder lungerne.

Hun har længe kæmpet med Faaborg-Midtfyn Kommune om at få tilkendt førtidspension, men to forskellige teams i kommunen er uenige om, hvorvidt hun er berettiget til det.

Et team har tre gange indstillet hende til en førtidspension, mens et andet team i kommunen efterfølgende har afvist indstillingen.

Onsdag blev hun indstillet til en førtidspenion for fjerde gang.

- Nu må vi se, hvad de siger den her gang. Det er dejligt nok, at de har indstillet mig for fjerde gang, men jeg vil bare gerne snart vide, hvad jeg skal og ikke skal. Jeg synes, det er træls at blive ved med at blive kastet rundt frem og tilbage, siger Catherine Brændeholm.

TV 2/Fyn har fulgt Catherine Brændeholms sag siden januar, og da hun i dag for fjerde gang blev indstillet til førtidspension var mange mennesker mødt op for at støtte op om Cahterines kamp mod kommunen. En del af dem kendte hun ikke i forvejen, men de ville blot vise deres sympati.

- Det bliver jeg rigtig rørt over. Jeg kom også ud med tårer i øjnene. Det viser bare, at selv om man føler sig så lille, så er der mennesker, der støtter en og er der for en. Det er rigtig dejligt, siger Catherine Brændeholm.

Sådan fungerer systemet

De fagfolk, som indstiller til pension, sidder i kommunens rehabiliteringsteam. Teamet er lovbestemt og består af sagsbehandlere med særlig viden om relevante områder som for eksempel sundhed, psykiatri, undervisning og beskæftigelse. Her sidder også en repræsentant fra regionen.

Rehabiliteringsteamet vurderer, om en borger er syg nok til at blive indstillet til førtidspension.

Er det tilfældet, sendes indstillingen videre til en anden instans i kommunen - nemlig kommunens pensionsteam eller pensionsnævn.

På baggrund af rehabiliteringsteamets arbejde træffer pensionsteamet afgørelse om, hvorvidt borgeren skal tilkendes pension.

Både ja og nej

I november 2016 blev Catherine Brændeholm for første gang indstillet til førtidspension efter et møde i det kommunale rehabiliteringsteam.

- De er allesammen enige om, at jeg skal have førtidspension. De siger, at de kun kunne byde mig kaffe, men hvis de kunnne, havde de givet mig champagne, fordi det var lykkedes for mig, sagde Catherine Brændeholm til TV 2/Fyn i januar.

Men da kommunens pensionsteam, som består af ledende medarbejdere, skulle behandle sagen, vurderede de ikke, at hun var berettiget til førtidspension. Årsagen var, at hun er for ung.

Derfor sendte de sagen tilbage til behandling i rehabiliteringsteamet. Og sådan har Catherine Brændeholms sag kørt frem og tilbage i snart to år.

