Lunken fynsk opbakning til Anders Samuelsen: - Forløbet har været forfærdeligt og tåkrummende

Flere af de fynske lokalformænd for Liberal Alliance kritiserer partiledelsen for forløbet omkring de mislykkede skattelettelser. Men ingen ønsker at vælte formanden eller sende partiet ud af regeringen.

Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, har fået kritik fra en række lokalformænd efter forløbet omkring først finansloven og senere de 'historisk store skattelettelser', som endte med at falde til jorden.

De fynske lokalformænd bakker dog fortsat op om partiformanden, om end de erkender, at forløbet ikke har været kønt.

- Forløbet har været ganske forfærdeligt og direkte tåkrummende, men jeg synes, at de skattelettelser og afgiftsnedsættelser, vi har fået, er bedre end ingenting, siger Ida Tokehøj, der er formand for Liberal Alliance i Storkreds Fyn.

Hun mener ikke, at det bør få konsekvenser for hverken Anders Samuelsen som partiformand eller for partiets deltagelse i VLAK-regeringen.

- Vi skal blive i regeringen. Vi opnår ingenting ved at sidde udenfor, siger Ida Tokehøj.

Fint, han siger undskyld

Storkredsformanden sætter pris på den undskyldning, som Anders Samuelsen onsdag aften delte på sin Facebookside. Her tager han det fulde ansvar for det stormvejr, som partiet i de sidste uger har befundet sig i.

- Jeg synes, det er fint, at han siger undskyld. Han kommer med en rigtig god forklaring, siger Ida Tokehøj, der dog forventer, at Anders Samuelsen igen må lægge ører til kritik, når partiet fredag holder hovedbestyrelsesmøde i Nyborg.

- Jeg er sikker på, at han vil få en masse ting at vide. Men det skal der også være plads til i vores parti.

Lokalformanden for Liberal Alliance i Middelfart/Nordfyn udtrykker forståelse for folketingsgruppens forsøg på at tvinge Liberal Alliances politik igennem.

- Vi har fået mindre, end vi havde håbet, men vi har fået, hvad vi kunne regne med. De skulle spille med musklerne, og det har været uelegant. Men de har været nødt til at forsøge, siger Leif Bode Nielsen, lokalformand for Liberal Alliance i Middelfart/Nordfyn.

LA skal blive i regering

Han mener ikke, der er nogen grund til, at Liberal Alliance skal trække sig fra regeringen, som blandt andet partiets egen ungdomsafdeling lige nu kører kampagne for.

- Vi skal blive i regeringen. Vi er stadig et lille parti i folketinget, så det er der, vi kan sætte et aftryk, siger Leif Bode Nielsen.

Samme opfattelse har lokalforeningen på Sydfyn.

- Vi skal selvfølgelig blive i regeringen. Det er der, vi har størst indflydelse, siger Niels Ole Nielsen, lokalformand for Liberal Alliance Sydfyn.

Han erkender, at forløbet har været uskønt.

- Det har bestemt ikke været kønt, men med så modsatrettede strategier og kulturer, så er det svært. Men vi kan ikke ændre de politiske realiteter, siger Niels Ole Nielsen.

Samuelsen: Jeg har noteret mig kritikken

Kritikken fra baglandet, hvor flere har krævet Anders Samuelsens afgang som partiformand, får ikke hovedpersonen til at overveje, om han er den rette på posten. Det understreger han over for TV 2 efter et gruppemøde i partiet torsdag formiddag.

- I en situation som den her vil der altid være nogle kritiske røster, og det har jeg fuld respekt for. Jeg har noteret mig, at der er tre stykker, der har lagt navn til, at de synes, der skal være en ny leder. Så det er jo ikke det, der er spørgsmålet, siger Anders Samuelsen til TV 2.

Men selv om der kun er tre lokalformænd, der er stået frem med ønsket om, at partiet bør lave udskiftninger i topledelsen, er det ikke ensbetydende med, at resten ubetinget bakker op om formanden.

Formanden for partiforeningen i Odense vil ikke fortælle, hvor han selv står i den diskussion.

- Anders Samuelsen er vores leder, så dermed er han vel den rigtige. Ellers må det diskuteres internt, siger Jens Hein Bonde.

Hvad synes du?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Skal LA være et regeringsparti?

– Det holder jeg for mig selv.

Heller ikke lokalformanden i Assens, Christian Lund, har den store lyst til at kommentere på, om Anders Samuelsen er den rette leder, eller om partiet fortsat skal være med i regeringen, da TV 2/Fyn taler med ham torsdag.

- Det behøver jeg ikke fortælle dig – den tager jeg med mine kolleger i partiet, siger Christian Lund kortfattet.

Funding: Den største krise til dato

Ifølge TV 2/Fyns Christiansborg-redaktør, Thomas Funding, er partiet lige nu inde i den største krise til dato.

- Det er første gang, vi oplever så stor kritik af ledelsen internt i partiet, og det er også derfor, han agerer, som han gør. Hans undskyldning på facebook og indkaldelsen til hovedbestyrelsesmøde i morgen er et forsøg på at dæmme op for et pres fra baglandet, siger Thomas Funding.

Men samtidig vurderer han ikke, at formandsposten er i fare på nuværende tidspunkt.

- En stor del af baglandet, hvis ikke et flertal, støtter fortsat op om formanden. Han er om nogen Liberal Alliance.

Det var ham, der stiftede partiet, og han er fortsat den samlende figur, siger Thomas Funding.

Anders Samuelsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et møde i morgen i Nyborg for at drøfte situationen. Men det bliver ikke nødvendigvis enden på partiets kvaler.

- Jeg tror, vil vil se en række dårlige målinger fremover. Spørgsmålet er, hvor dårlige de vil være. Og hvad vil baglandet så gøre. Det kan blive en katalysator, når medlemmer og lokalformænd kan se, at de måske kommer ned på fire til fem procent. Så kan det udvikle sig yderligere, siger Thomas Funding.