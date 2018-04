Lyngby og OB deler i underholdende kamp

Lyngbys Jeppe Kjær og OB’s Mathias Greve scorede flotte mål, da de to hold spillede 2-2 i Alka Superligaen.

Et underholdende opgør endte 2-2, da Lyngby hjemme tog imod OB i Alka Superligaen.

Kampen var i nedrykningsspillets pulje 2, som OB topper, mens Lyngby er bundprop.

OB's Mathias Greve sørgede for 2-2 med et fremragende langskud, mens Jeppe Kjær scorede begge mål for Lyngby, hvor det første var efter en flot afslutning.

Kjær blev topscorer for Lyngby i sidste sæson, men målene mod OB var Kjærs to første i denne sæson i hans ligakamp nummer 21.

OB har 35 point i toppen af puljen og kan med fire runder tilbage ikke længere indhentes af Lyngby, mens der er 12 point ned til Randers FC på tredjepladsen.

Lyngby har med resultatet stadig ikke vundet en kamp i Alka Superligaen siden oktober, og Lyngby må efter al sandsynlighed indstille sig på at skulle ud i playoffkampe for at undgå nedrykning.

OB kom godt fra start i kampen og fik sat Lyngby under et gevaldigt pres, hvilket blandt andet gav et hovedstødsforsøg på overliggeren fra Mathias Greve.

Det var dog hjemmeholdet, som kom i spidsen efter et kvarter, da den hurtige angriber Jeppe Kjær trak ind i banen og hamrede bolden flot i nettet til 1-0.

OB kom efter målet til flere chancer i første halvleg, men skarpheden svigtede.

Det gjorde den til gengæld ikke kort efter pausen, hvor Anders K. Jacobsen sparkede læderet fladt i mål til 1-1.

Bare et minut efter var Jeppe Kjær på pletten igen. Denne gang kom han først på en løs bold i feltet og sparkede den i nettet til 2-1.

Mathias Greve sørgede dog for 2-2-udligningen, da han efter en time sparkede bolden i nettet fra distancen.