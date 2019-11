 Lyngby slår OB i vanvittig afslutning med mål i overtid

Lyngby Boldklub så ud til at have smidt sejren på gulvet, da klubben søndag mødte OB i 3F Superligaen, men to minutter inde i overtiden scorede Patrick Da Silva.

Dermed endte de blåklædte med at slå de fynske gæster med 4-3.

Lyngby var foran med 3-1 med otte minutter igen, men så udlignede OB med to hurtige scoringer.

Patrick Da Silva blev dagens mand, da han i overtiden sikrede sejren til hjemmeholdet.

Begge halvlege startede sløvt, men ændrede pludselig karakter fra det ene sekund til det andet.

Efter en søvndyssende indledning på kampen, tog begivenhederne pludselig fart efter omtrent 14 minutter.

Tunesiske Issam Jebali fik bolden ude i højre side af feltet og rystede to mand af sig, inden han med et brag sparkede læderet helt op i modsatte hjørne til OB-føring.

Lyngby vågnede op til dåd og satte efter 28 minutter et comeback i gang. Nicolai Geertsen steg overlegent op til et hjørnespark og pandede bolden over stregen.

Efter 37 minutter faldt kampens andet smukke mål, da André Riel fik bolden uden for feltet efter en dødbold. Han fik tid til at lægge den til rette og klappede den så op i hjørnet.

Skiftede karakter efter halvleg

I anden halvleg vrimlede det ikke ligefrem med chancer i den første halve time. men igen skiftede kampen pludselig karakter.

Efter 77 minutter fremprovokerede Lyngbys Rezan Corlu et frispark på kanten af feltet, og med venstrebenet krøllede han den selv helt op i hjørnet til 3-1.

OB bragte hurtigt spændingen tilbage i kampen. Efter 82 minutter fik Bashkim Kadrii bolden på kanten af feltet og trykkede hurtigt af. Afslutningen overrumplede Thomas Mikkelsen i Lyngby-målet, og bolden gik ind.

OB havde skruet gevaldigt op for tempoet, og tre minutter efter reduceringen strøg Sander Svendsen igennem i venstresiden og lagde bolden ind foran, hvor Mathias Greve prikkede den i nettet.

Dermed så det ud til at ende uden vinder, men i overtiden strøg Patrick Da Silva mod mål i et kontraangreb og bankede bolden i kassen til Lyngby-sejr på 4-3.