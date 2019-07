Lyngby-træner efter 4-1-nederlag: - OB var bedst

Oprykkerne fra Lyngby fik en god start på sæsonen med en 2-0-sejr over AaB, men kom mandag ned på jorden med et 1-4-nederlag ude mod OB.

Lyngby-træner Christian Nielsen erkender, at OB, som scorede tre gange i de sidste 20 minutter, var bedst.

- De scorede til 2-1, og inden vi fik stabiliseret os, fik de sat kniven ind. De scorede til 3-1, og da vi samtidig løb tør for kræfter, blev det svært.

- Vi mødte en bedre modstander, som vandt fortjent, siger Nielsen.

Lyngby-angriber Frederik Gytkjær har fået en glimrende start på sæsonen i Superligaen, da Lyngby-angriberen har scoret tre mål i to kampe.

Før denne sæson havde Gytkjær i 2016/17-sæsonen spillet 11 superligakampe, men aldrig scoret, og i januar 2017 skiftede han til norske Haugesund.

Her udviklede Gytkjær sig som angriber, inden han vendte retur til Lyngby i januar 2019, og han tror på, at det store gennembrud kommer i denne sæson.

- Jeg jagter mit gennembrud i dansk fodbold og Superligaen. Det er derfor, jeg vendte hjem til Lyngby. Jeg vil vise, hvad jeg kan på dette niveau, siger Gytkjær.

- Jeg spillede ikke meget i Superligaen sidst, da jeg startede meget ude og ofte blev brugt som kantspiller, så det er nu, det for alvor starter for mig i denne række.

- Det er lidt surrealistisk, at vi allerede er i Superligaen nu, efter at vi lå langt nede i tabellen i 1. division i foråret, men nu er vi her, og så skal vi vise, vi hører til.

Christian Nielsen tror på, at der venter Gytkjær en stor sæson i Superligaen.

- Frederik gør det rigtig godt, og jeg kan ikke se, hvorfor han ikke skulle tage det næste skridt i denne sæson, siger træneren.

- Han har haft en god periode i Lyngby tidligere og kom tilbage fra Norge, fordi han tror på vores projekt. Det er en lidt anden spiller, vi har fået tilbage til klubben, for han er mere en typisk målscorer nu.

- Han har fået en anden rolle i denne sæson, da han er kommet længere frem på banen, hvor vi ved, han kan gøre en forskel for os.

26-årige Frederik Gytkjær er landsholdsspiller Christian Gytkjærs lillebror.