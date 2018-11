Kamplysten viking: Lyngvild åbner kontroversiel udstilling på Nationalmuseet

- De har lagt sig ud med den forkerte viking, lyder det fra Jim Lyngvild, der mandag drager til København for at deltage i indvielsen af og debat om hans nye udstilling på Nationalmuseet.

Siden Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, afslørede, at det bliver den fynske modedesigner, der skal stå bag et scenografisk løft til Nationalmuseets vikingeudstilling, har en lang række historikere og museumsfolk raset mod Nationalmuseet og Jim Lyngvild.

De har lagt sig ud med den forkerte viking Jim Lyngvild

Blandt kritikerne er museumsinspektør Jacob Seerup, der i netmediet POV International skrev:

- For Lyngvild er der nemlig kun et projekt, der tæller, og det er projektet Jim Lyngvild. Han er et sandt barn af Donald Trumps tidsalder. Fakta og kendsgerninger er ikke væsentlige, så længe han tjener penge på sit ”brand”, skrev Jacob Seerup.



Kommentator og foredragsholder Torben Steno fulgte trop i forargelsen:

- Jeg synes, det er fuldstændig idiotisk, at man brander Nationalmuseet ved at lave det om en infantil tivolipark, hvor man er med til at desavouere ethvert akademisk niveau, udtalte Torben Steno til Ekstra Bladet.

Men den barske kritik kan ikke tage glæden og stoltheden fra Jim Lyngvild over, at han mandag for første gang får lov at udstille på landets fineste museum.

- Man får jo det indtryk, at jeg er ondskaben selv og spiser børn til morgenmad. Men kritikken er så skinger og kommer fra folk, der ikke en gang har set udstillingen, så det påvirker mig overhovedet ikke, siger Jim Lyngvild.

Fynboen skal mandag klokken 16 debattere og åbne udstillingen, der viser, hvordan vikinger så ud fra år 750 frem til 1050. Jim Lyngvild har brugt skuespillere og rollespillere i sin udstilling. Han har sminket dem, sat deres hår og iklædt dem tøj fra vikingetiden, og herefter er de alle blevet fotograferet.

- Det er en meget, meget stor dag. Alverdens eksperter har jo gjort alt muligt for at ødelægge denne festdag, men det er heldigvis ikke lykkedes. Kritikken er komplet inkompetent og fejet væk som dug fra solen, siger den vikingeglade fynbo.

Jim Lyngvild sammen med Nationalmuseets direktør Rane Willerslev

Lørdag gav Berlingske udstilingen fire stjerner, og mandag bliver udstillingen anmeldt i Politiken, og her får Jim Lyngvild også ros og fire ud af seks stjerner for sin underholdende fremstilling af vikingetiden.

