Danmarks største lynladestation på vej ved Odense

- Det vil sige over 600 kvadratmeter, hvor man kan gå ud og trække frisk luft. Du kan nyde blomsterne og planterne. Vi vil gerne have bilisterne ud af bilerne, så de også kan få opladet batterierne, og det ikke kun er bilerne, siger Mette Nøhr.



På sigt vil Clever også gøre det muligt at købe mad og drikke ved ladestationen.

Den ny station vil blive etableret i to faser. Den første fase handler om at etablere selve ladestanderne, så man kan tilbyde opladning. I anden fase går det ud på at etablere et sted, man kan spise samt toiletter.

Gør det nemt

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), er glad for den nye, store ladestation, der er på vej.

- Det betyder, at mange vil køre herind, og det giver mulighed for, at der er andre ting, der kan udvikle sig i det her spændende erhvervsområde, siger han og fortsætter:

- Men først og fremmest glæder jeg mig over, at der kan blive plads til endnu flere elbiler på E20 og dermed få udledningen af CO2 ned.

Det er ifølge borgmesteren vigtigt for den grønne omstilling, at man gør det nemt at skifte til elbil.

- Hvis vi skal tage den grønne omstilling seriøst, så er der brug for flere elladestandere, så der kan komme flere elbiler, siger borgmesteren.