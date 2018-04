Lynnedslag: Huse og vandværk ramt - advarer om farlige el-installationer

Flere huse og et vandværk blev mandag formiddag ramt af lynnedslag i Strib ved Middelfart. Gadelygter virker ikke, elskabe er slået op og vandværket kan ikke levere vand til områdets beboere.

Det voldsomme uvejr med masser lynnedslag ramte Strib klokken 11.48 mandag formiddag. I følge Fyns Politi ramte lynet ned i mindst tre huse omkring Møllebakken.

- Der har været røgudvikling og elinstallationer, der er blevet sat ud af drift. Heldigvis er der ikke sket alvorlige skader, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist, til TV 2/Fyn.

Lygtepæle og telefonskabe er ifølge indsatslederen sprængt op af lynet og vandforsyningen er også ramt. Der er tilkaldt en elektriker, men rør ikke ved de ødelagte dele Jan Møller, indsatsleder, Trekantbrand

Han opfordrer beboere i en radius på omkring 300 meter fra Møllebakken til at køre hjem og kontrollere, om husets elinstallationer fortsat fungerer.

"Kraftig torden har ført til lynnedslag i Strib bla. på Møllebakken. Indenfor cirka 300 meter kan el, vand og telefon have taget skade, hvorfor beboere om muligt bedes kontrollere, at alt er som det skal være. Pil ikke ved åben elskabe, telefonskabe eller gadelamper," skriver Fyns Politi på Twitter.

1/2 Kraftig torden har ført til lynnedslag i Strib bla. på Møllebakken. Indenfor ca. 300 meter kan el, vand og telefon have taget skade, hvorfor beboere om muligt bedes kontrollere, at alt er som det skal være. Pil ikke ved åben elskabe, telefonskabe eller gadelamper. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) 30. april 2018

Brandvæsen: Kør hjem og kig til dit hus

Trekantsområdets Brandvæsen er mandag middag i gang med at slukke indtil flere brande på Møllebakken i Strib.

Det fortæller indsatsleder Jan Møller til Middelfart Kommunes hjemmeside.

- Der har været lynnedslag på Møllebakken i Strib. Derfor er der ild i hus nummer 37 og nummer 57. Brand- og redningskøretøjer er på stedet og slukning er i gang. Sammen med politiet er vi i gang med at undersøge de øvrige ejendomme på vejen, men vil gerne have hjælp fra ejerne til at komme ind og undersøge husene, siger Jan Møller.

02:13 Se interview med indsatsleder Bjarne Tykgaard fra Fyns Politi Luk video

Derfor opfordrer Trekantområdets Brandvæsen beboere på Møllebakken om at køre hjem og kigge til deres hus.

Lygtepæle og telefonskabe er ifølge indsatslederen sprængt op af lynet og vandforsyningen er også ramt. Der er tilkaldt en elektriker, men rør ikke ved de ødelagte dele, lyder opfordringen fra Trekantbrand.

Samtidig bliver forældre til børn på Strib Skole og SFO bedt om at holde øje med forældreintra, da børnene kan blive sendt hjem, hvis ikke vandforsyningen til toiletterne kommer igen snart.

Læs også Brugernes egne uvejrsbilleder: Så vildt så det ud over Fyn

Ingen vand

Vagtchefen hos Fyns Politi, Kenneth Taanquist, bekræfter, at elskabe er blevet slået op, og det lokale vandværk er blevet sat ud af drift. Det verificerer Strib Vandværk selv.

- Vores vandværk er lukket ned, for vi har ikke noget strøm, siger Jan Larsen, der er næstformand i bestyrelsen og driftsformand for Strib Vandværk.

Læs også Voldsomt uvejr har ramt Fyn: Her rammer skybruddene

- Lynet er slået ned i et hus på Møllebakken, og huset er godt brændt ud i den ene ende. Det er blandt andet gået i elnettet og baglæns ned i en transformer, der så har taget al strømmen i det her område. Andre steder har de strøm, men det har vi ikke er på vandværket. Så de godt 1.700 beboere har altså ikke noget vand på nuværende tidspunkt, siger Jan Larsen.

Driftsformanden fortæller, at han har sendt en bil til Vejle for at hente en generator, der sætte liv i en af værkets tre pumper.

- Her midt på dagen kan vi godt køre med en af de tre pumper. Så lige så snart vi igen har fået sendt vand ud i rørene, burde der være vand igen. Jeg tror, der går en time eller halvanden (altså mellem klokken 14.00 og 15.30, red.), siger Jan Larsen.

Strib Vandværk er i gang med at få en nødgenerator i gang og forventer at have vand igen i løbet af eftermiddagen, men hvornår vides ikke.

(Opdateres..)