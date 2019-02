Sådan en ulykke kommer du aldrig over. Det gør du ikke. Du kommer videre i livet, ja. Men du kommer aldrig over den. Det gør du ikke. Elsebeth Dohn

- Pludselig hører jeg lyden af hvinende bremser. Min far vågner med et spjæt. Og så kommer der et bump. Jeg glemmer aldrig det syn. Far flyver over mod mig, og så bliver det mørkt. Da vi vågner op igen, kan jeg godt se, at han er død. Jeg prøver at skærme. Min mor og lillesøster skal ikke se ham.

Elsebeth Dohn er tilbage i togkupeen i det røde lyntog Nordjyden den 10. august 1967. Hun er 13 år. Sammen med sin mor, far og lillesøster Birgitte på ni år, er hun på vej hjem til København, hvor familien på fire bor på det tidspunkt.

Denne onsdag i 2019 er hun sammen med sin lillesøster igen. De to søstre sidder i et sortmalet sommerhus med hvidmalede vinduer lidt syd for Glyngøre. Det er det eneste hus i sommerhusområdet, hvor der er lys på en vintergrå dag i januar. Her mødes de sammen med tre andre mennesker, der også har togulykken fra 1967 helt inde på livet. I mere end 50 år har de fem mennesker i sommerhuset gemt på et mørkt kapitel i deres liv.

Efter togulykken på Storebælt den 2. januar i år har tankerne nu fået nyt lys. Minderne fra en regntung sensommerdag i 1967 er de seneste dage væltet frem hos de fem. To af dem er unge mennesker i 1967, den tredje er en ung politimand, der er første myndighedsperson på stedet, da lyntoget "Nordjyden" fra Struer brager ind i det holdende lyntog "Sydvestjyden" lidt uden for Odense. Og så de to søstre, der dengang bare var to små piger.

Elsebeth brækker lårbenet, da de to lyntog støder sammen. Lillesøster Birgitte brækker begge ankler. Redningsmandskab har netop hjulpet Elsebeths mor og Birgitte ud af toget. Nu er Elsebeths første tanke, da hun vågner op i kupeen, at hun skal have fat i sin fars vielsesring.

- Den skal mor have. Den vil jeg pille af far, fortæller Elsebeth Dohn.