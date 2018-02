Lyset slukkes på motorvejen: FDM bekymret for sikkerheden

Bilisternes interesseorganisation frygter, at bilister pludselig mister overblikket, når vejvisningstavler slukkes på de fynske motorveje.

Vejdirektoratet vil i en forsøgsperiode slukke lyset på de store vejvisningstavler på Fynske Motorvej og Svendborgmotorvejen.

Det bekymrer bilejernes interesseorganisation, Forenede Danske Motorejere, FDM, der frygter, at flere bilister mister overblikket.

- FDM er bekymret for trafiksikkerheden, hvis man slukker lyset på trafikskiltene på motorvejen. Ikke alle bilister kører med en gps, og vores bekymring går på, at en bilist pludselig mister overblikket og trækker for hurtigt over for at komme af motorvejen, og der dermed opstår en farlig situation, siger juridisk konsulent Dennis Lange.

Derfor slukkes lyset på motorvejen

Vejdirektoratet vil slukke lyset om natten, fordi tavlerne bruger for meget energi. Samtidig har flere naboer til motorvejene klaget over den oplyste nattehimmel.

Forsøget vil betyde, at det kan blive sværere for trafikanter at læse tavlerne særligt i perioder med rim og dugdannelse.

- Vi anerkender, at der er tale om et forsøg og afventer dermed de danske resultater. Bare fordi lyset også er slukket på trafikskilte på motorvejen andre steder i Europa, er det jo ikke sikkert, at det er det rigtige at gøre i Danmark, siger Dennis Lange.

De slukkede lamper vil foruden Fyn også blive afprøvet i Aarhus. I alt vil 46 belysningsanlæg blive slukket som en del af forsøget. Forsøget løber frem til 1. juni.