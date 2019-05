Lysfestival skal trække flere besøgende til fynsk gods

Nu skal lys være med til at fremhæve en af Fyns smukke parker. Erholm Gods på Vestfyn åbner for første gang op for en lysfestival.

- Da jeg så den her park, tænkte jeg "det er et oplagt sted at lave en lysfestival". Den er så smuk, og der er så mange krummelurer og så mange spring og kurver. Det er faktisk svært at lave lysfestival her, for man får konstant nye ideer, fortæller kunstner Mikkel West, der til daglig er en del af kunstnergruppen Syntaks.

Åbent for offentligheden

De tidligere tider, hvor Erholm Gods var lukket for offentligheden, er for længst forbi. Lysfestivalen er en del af strategien, der handler om at vise åbenhed.

- Initiativet er jo en del af en kæde, hvor vi sidste år åbnede op med et fødevaremarked, der er åbent hver lørdag. Parken er åben hele året rundt, men der vil komme yderligere tiltag i den retning. Det er mere moderne tider, siger godsejer Jan Cederfeld de Simonsen, der ejer godset sammen med sine brødre.

Parken er på otte hektar, og Mikkel West har udstyret store dele af den med lamper, dioder, lysstofrør, kabler og DMX-styring.

- Man skal komme her for at få en stemningsfuld og måske overraskende oplevelse. Det handler om at få folk ned og se den her park, for det er næsten en skjult, fynsk skat, siger Mikkel West.

Fokus på natur

Godsejer Jan Cederfeld de Simonsen går ikke så meget op i kabler og DMX-styring. For ham handler det om, at lysoplevelsen kan være med til at åbne publikums øjne for skønheden i den kuperede park fra 1850.

- Så kan de få øjnene op for de elementer, parken spiller på, siger godsejeren.

Lysfestivalen åbner på aftenen, hvor Danmark blev befriet i 1945. Og det er ikke tilfældigt. For siden dengang har mange danskere fejret aftenen med lys i vinduerne.

- Min morfar var frihedskæmper og sad som fange i Neuengamme under 2. Verdenskrig. Traditionen med at sætte lys i vinduerne for at mindes sIutningen på en mørk periode i historien har derfor stor betydning i min familie, fortæller Mikkel West.

Lysfestivalen er åben fra 4. til 10. maj om aftenen. Man kan læse mere om tider og billetpriser på godsets hjemmeside.

Herunder kan du se en reportage fra forberedelserne til festivalen.