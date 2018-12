Lystfisker John ville fange nytårstorsk - sådan gik det ikke

20 lystfiskere var på fisketur på Lillebælt i weekenden for at fange nytårstorsk.

Læs også Simpel idé får kunder til at handle mere lokalt

Om bord på båden Fortuna var blandt andre lystfiskeren John Jørgensen fra Tåsinge. Han havde en simpel plan for fisketuren.

- Jeg skal have en god dag og forhåbentlig fange en fisk og tage med hjem, siger John Jørgensen.

Sådan gik det dog ikke.

Ulk kom på krogen

Selv om lystfiskeren fra Tåsinge fik fanget både en ulk og en lille torsk, han smed i vandet igen, var der ingen gevinst til nytårsbordet i Lillebælt.

- Det kan godt være, vi bliver nødt til at køre ind omkring fiskehandleren på vej hjem, fortæller John Jørgensen efter et par timer på Lillebælt.

Efter fem timers fisketur må lystfiskeren fra Tåsinge konstatere, at han kommer hjem uden fisk til årets sidste aften.

- Sådan er det bare, konstaterer John Jørgensen.

- Det bliver til mørbradbøffer nytårsaften med bearnaisesauce og bagte kartofler. Så er den hjemme.

Ifølge Elo Hansen, der er dæksmand på Fortuna, vælger mange danskere at tage ud på Lillebælt for at fange deres egen nytårstorsk mellem jul og nytår.