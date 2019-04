Lystfiskercenter skal finde 66 millioner for at kunne realiseres

Assens Kommune har fået bevilget 22 millioner kroner af staten til at bygge et nyt kyst- og lystfiskerturismecenter. Men hvis Assens Kommune skal have det maksimale udbytte ud af centeret, så mangler der stadigvæk 66 millioner kroner.

- Vi håber, der er nogle fonde, som vil lægge lidt ekstra midler i projektet, så vi kan få skræddersyet projektet her til noget mere. Det indbefatter en masse dialog med nogle interessenter, og det er vi i fuld gang med, siger Søren Steen Andersen (V), som er borgmester for Assens Kommune.

Projektet, som har fået 22 millioner kroner af finansloven, skal stå klar i 2023 - centeret bliver dog langt dyrere. Kommunen skal derfor selv på jagt efter penge hos fonde, hvis ikke de selv vil stå tilbage med en stor regning.

- Vi går helt klart efter det bedste og det rigtige. Det er jo bare svært at sige, hvor mange penge vi får fra de forskellige fonde. Det kommer jo også helt an på, hvem der vil lægge penge oveni de 22 millioner, vi i forvejen har, siger borgmesteren.

Center for kyst- og lystfiskerturisme Der er afsat 32 millioner kroner fra finansloven over de kommende fire år til det nye nationale center for kyst- og lystfiskerturisme. Ud af de 32 millioner kroner er 22 millioner specifikt afsat til at bygge centeret. De resterende ti millioner kroner går til markedsføring og en digital platform.



Agernæs havn bliver formentlig lokationen

Det ligger fast, at det er Agernæs Havn, der er udpeget til at være lokationen. Det er dog slet ikke sikkert, at centeret overhovedet kan placeres der. Byrådet har nemlig slet ikke fastlagt størrelsen på centeret endnu.

Debatten har også tidligere gået på, at Assens Havn kunne være en mulig lokation for det kommende center. Det er bare ikke relevant at nævne nu, da Assens Havn ikke har indgået i undersøgseslområdet, mener Peter Nielsen, som er plan- og kulturchef i Assens Kommune.

Studietur i Jylland

Kommunen var i maj sidste år på studietur, hvor de skulle lade sig inspirere af andre centre. De var blandt andet på besøg hos Vadehavscenteret i Ribe og oplevelsescenteret Tirpitz ved Blåvand.

- Vi vil slet ikke kopiere de andre steder, for det er unikt, det vi kommer til at lave her. Vi skal sådan set selv ud og definere det her center. De andre centre har dog stået i nøjagtig samme position som os, og der har vi fået nogle gode råd til, hvordan man kommer videre, siger Søren Steen Andersen.

Der findes ikke andre centre i Danmark med overskriften “kyst- og lystfiskeri”. Derfor øjner borgmester og plan- og kulturchefen gode muligheder for flere fonde, som gerne vil lægge penge i projektet.