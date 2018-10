Lystfiskers bøn: Husk fiskebestanden

Man skal have fokus på fiskebetstandene.

Det er rigtig vigtigt, at man har fokus på det bæredygtige og, at man ikke inviterer flere fiskere end de forskellige områder kan bære Gordon P. Henriksen, lystfisker

Sådan lyder budskabet fra lystfiskeren Gordon P. Henriksen, der torsdag var i Assens i forbindelse med præsentationen af det kommende Center for Kyst- og Lystfiskerturisme, som skal ligge i kommunen.

- Det er rigtig vigtigt, at man har fokus på det bæredygtige og, at man ikke inviterer flere fiskere end de forskellige områder kan bære, understreger Gordon P. Henriksen der blandt andet slår sine folder som radiovært.

Derfor er lystfiskeren bekymret for, at det nye center bliver for stor en magnet for lystfiskere. Han frygter, at der kommer flere fiskere end bestanden kan klare.

- Samtidigt med, at man arbejder med det PR-mæssige i den her strategi, skal man også have fokus på de forskellige fiskebestande, siger lystfiskeren.

Minister håber på mange lystfiskere

Hos minister for fiskeri Eva Kjer Hansen er drømmen, at Assens kan tiltrække flere lystfiskere.

- Jeg tror på, at centret her kan være det sted, hvor alle kan lære om de fantastiske muligheder, vi har for at fiske i Danmark, slår ministeren fast.

Ifølge ministeren er man opmærksom på de bekymringer, som Gordon P. Henriksen rejser.

- Det er helt afgørende at overvåge bæredygtigheden i fiskebestandene, lyder det fra ministeren.

Hun håber, at det nye center i Assens kan være med til at finansiere tiltag, der skal sikre en sund fiskebestand.

- Et afkast kan være med til restaurering af flere vandløb og lægge grus ud samt sætte yngel ud. Det er en win-win-situation, siger ministeren.

Eva Kjer Hansen understreger desuden, at problemer med fiskebestanden grundet lystfiskeri ikke er realistisk.

- Der er så mange muligheder i Danmark. Vi har en stor kyststrækning, hvor man kan fiske, så jeg tror, det er tvivlsom, at den situation overhovedet opstår, fastslår ministeren.

Projektet ved Assens er blevet bevilliget 32 millioner kroner over de næste fire år.