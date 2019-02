Et endegyldigt farvel: Målet sælger ud

Med en øl i den ene hånd og en skruetrækker i den anden blev der søndag sagt endegyldigt farvel til Restaurant Målet i Odense. Halstørklæder, fodboldtrøjer og billeder blev pillet af væggen og solgt til Målets trofaste gæster.

Restaurant Målets ejer, Bent Jørgensen, solgte sidste år restauranten, der er kendt for sine store wienerschnitzler, tunge fadøl og fynsk sport. 1. februar overtog Nick Bigler nøglerne, og nu skal Jernbanegade-beværtningen tømmes for sportsklenodier.

- Det er en målløs dag, kan man kalde det på en vis måde. Jeg har gået og prøvet at vænne mig til, at det hele bliver pillet ned. Vi har været mange år om at samle det, siger Bent Jørgensen.

Imens prutter køberne om prisen, og det glæder egentligt den nu tidligere ejer.

- Det er pragtfuldt, at det bliver spredt ud til nogen, så der er lidt genkendelse i det, mener Bent Jørgensen.

Nyt gear til herreværelset

I 47 år har Bent Jørgensen drevet Restaurant Målet, og der er helt naturligt blevet samlet en del vimpler, autografer og pokaler gennem årene.

Karsten Trøjborg er kommet i restauranten, så længe han kan huske, og i meget af udsmykningen ligger store minder.

- Vi har altid været herinde for at få schnitzler. Vi har holdt min lillebrors polterabend, altid holdt fødselsdage og familiefester her. Det kan vi så ikke mere, og vi må et andet sted hen og få en schnitzel, siger han med favnen fuld af krus og halstørklæder.

- Det skal hjem og stå i mit lille herreværelse, forsikrer Karsten Trøjborg.

Bent Jørgensens minder

Inden restauranten rømmes, har Bent Jørgensen selv sikret sig de vigtigste minder fra 47 år i restauranten.

- Jeg har nok to store kasser. Mest med albums fra mange store højtideligheder, vi har haft, fortæller han.

Overskuddet fra søndagens salg går til to volleyballklubber i Odense.