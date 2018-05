Målfest: GOG sikrer tredje kamp om DM-bronze

GOG besejrede Aalborg 37-31 i den anden bronzekamp, så de to mandskaber skal nu ud i en tredje og afgørende bronzekamp.

GOG har bragt spændingen tilbage i kampen om bronzemedaljerne, efter de mandag aften besejrede Aalborg 37-31.

Aalborg havde vundet første bronzekamp 26-25, og derfor var GOG tvunget til at hente en udebanesejr i aftenens bronzekamp.

GOG startede da også kampen i et forrygende tempo og med en velsmurt kontramaskine. Efter en bolderobring sørgede Torsten Laen for at bringe GOG foran 5-0.

Den føring reagerede Aalborg-træner Aron Kristjánsson prompte på. Derfor kaldte han sine tropper til timeout efter blot fire minutters spil.

Og det hjalp tilsyneladende for nordjyderne, der efter syv minutter fik reduceret til 6-3 ved Patrick Wiesmach. GOG havde dog let ved at score i starten af kampen, og Mark Strandgaard bragte fynboerne i front 8-3.

Men så fik Søren Pedersen bedre fat i Aalborg-målet, og det kunne ses på stillingen. Først fik Buster Juul scoret til 8-5, inden Patrick Wiesmach på en kontra nettede til 8-6.

Herfra fik begge hold for alvor hul på målbylden. Ved stillingen 9-7 blev der på blot 18 sekunder scoret hele tre mål, og så stod det i stedet 11-8 til GOG.

De gulblusede fortsatte målfesten, og Torsten Laen kunne med sit tredje mål bringe fynboerne foran 14-8 efter 19 minutters spil. Derfor kaldte Aron Kristjánsson endnu en gang til timeout, så nordjyderne kunne komme tilbage på rette spor.

Frem mod pausen fik Aalborg spist meget af forspringet, og de kunne derfor gå i omklædningsrummet bagud med to mål, 19-17.

Efter pausen bragte Aalborg hurtigt balance i regnskabet, da Lovro Jotic udlignede til 19-19. Kroaten sikrede også Aalborg-mandskabets eneste føring i kampen, da han fik netmaskerne til at blafre til 20-19.

Men føringen varede kort for nordjyderne, der kunne se GOG-spilleren Emil Jakobsen smide bolden i frit mål til 23-20. GOG fik efterfølgende udbygget føringen og kom i front 29-24 efter 46 minutter.

Aalborg kæmpede for at få spænding tilbage i opgøret, men GOG-målvogteren Frederik Skou Hansen gjorde det svært for hjemmeholdet.

Ved stillingen 30-27 havde den unge målmand en kæmperedning på Magnus Saugstrup. Herefter så GOG sig ikke tilbage, og de vandt derfor med de overbevisende cifre 37-31.

Tredje og afgørende bronzekamp spilles i Gudme torsdag 31. maj. Kampen kan ses på TV 2 SPORT.