OB pudser formen af mod Næsby: Målsætningen er top-seks

Mens de fleste først så småt er på vej på sommerferie, vendte OB’s superligaspillere mandag tilbage til træningsbanen. Torsdag aften testede de formen mod samarbejdsklubben Næsby, som netop er rykket op i 2. division.

Kampen mod Næsby skulle bruges til at få gang i kroppen ovenpå tre ugers ferie, forklarer træner Jakob Michelsen.

- Det er dejligt at være i gang igen efter en velfortjent ferie, så nu skal vi stille og roligt have spillerne i form og pudse tingene af. Det bliver en god mulighed for at se, hvad Næsby kan, men også for at få rørt vores egne spillere og få givet alle lidt spilletid.

Næste uger tager OB-truppen på træningslejr i Faaborg, hvor der venter træningskampe mod Faaborg og Sønderjyske. Derudover spiller holdet også træningskamp mod Holstein-Kiel fra 2. Bundesligaen i Tyskland, inden sæsonen sparkes i gang 14. juli hjemme mod FCK.

Under træningslejren i Faaborg skal der fokuseres på sammenholdet i truppen, forklarer Jakob Michelsen.

- Ligesom resten af opstarten handler det om at ryste spillertruppen endnu mere sammen, og så arbejder vi med det tekniske, taktiske, fysiske og mentale. Men i bund og grund skal vi her i starten have bygget noget på fysikken.

Drømmer om at komme i top seks

I de første fire runder af den kommende sæson møder OB FCK, Lyngby, Brøndby samt bronzevinderne fra Esbjerg.

Derfor er det et relativt svært program, som venter OB-spiller i sæsonens indledning, men Jakob Michelsen er alligevel fortrøstningsfuld.

- På papiret har vi en sværere start i år end sidste år, men jeg er helt sikker på, at vi også står et andet sted i år, end vi gjorde sidste år, siger han.

Derfor er målsætningen for den kommende sæson også at ende blandt de seks bedste hold, som giver adgang til mesterskabsslutspillet.

- Der er ingen tvivl om, at vores målsætning er at komme i top-seks igen. Det vil vi jagte. Vi ved godt, at det vil 11 andre klubber også jagte, men derfor vil vi stadig give det et skud.

OB åbner den kommende superligasæson med en hjemmekamp den 14. juli klokken 16 mod mestrene fra FCK.

Kampen mod Næsby endte i øvrigt med en sejr på 1-0 til OB. Sejrsmålet blev scoret af Casper Nielsen efter 70 minutters spil.